Маляр: Россияне вели наступление на трех направлениях, но нигде не продвинулись
Краткая сводка с фронтов от заместителя минобороны
Zelenskiy Official
Российские оккупанты за сутки не продвинулись ни на одном направлении, где пытались вести наступление. Украинские бойцы контролируют юго-западные окраины Бахмута.
Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.
"Восток - эпицентр боевых действий. Враг не оставляет цель захватить Донецкую и Луганскую области. Интенсивность наступательных действий врага в течение суток несколько снижена. Зато сохраняется интенсивность артобстрелов и авиационных ударов.
На трех направлениях из шести в течение суток враг не проводил наступательных действий. Речь идет о - Лиманском, Авдеевском, Шахтерском.
На Купянском направлении противник ведет безуспешные наступательные действия. На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отбили 12 атак противника в районе города Марьинка. На Бахмутском направлении противник наступательных действий пока не проводит", - заявила Маляр.
На Бахмутском направлении оккупанты продолжают обстрелы и наносят авиаудары. Также на этом направлении, по словам Маляр, продолжается замена и перегруппировка вражеских войск.
Заместитель министра сообщила, что украинские силы контролируют юго-западные окраины Бахмута.
В то же время, по ее словам, на севере и юге пригорода Бахмута уже несколько дней продвижение не осуществляется, поскольку движение украинских войск приостановлено для выполнения других военных задач.
При этом командующий Сухопутных войск Александр Сырский в своем ТГ отмечает, что Силы обороны продолжают продвигаться вперед и уничтожать врага на Бахмутском направлении.
Маляр отметила, что за сутки враг не продвинулся ни на одном из направлений, на которых вел наступление.
Она также сообщила, что на границе с Беларусью - ситуация стабильная, на юге страны - враг в обороне, а в приграничных районах с Россией - оккупанты сохраняют военное присутствие. Осуществляют минометные и арт-обстрелы, наносят авиаудары.
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