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Маляр: Россияне вели наступление на трех направлениях, но нигде не продвинулись

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Краткая сводка с фронтов от заместителя минобороны

Маляр: Россияне вели наступление на трех направлениях, но нигде не продвинулись

Zelenskiy Official

Новина українською

Российские оккупанты за сутки не продвинулись ни на одном направлении, где пытались вести наступление. Украинские бойцы контролируют юго-западные окраины Бахмута.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

"Восток - эпицентр боевых действий. Враг не оставляет цель захватить Донецкую и Луганскую области. Интенсивность наступательных действий врага в течение суток несколько снижена. Зато сохраняется интенсивность артобстрелов и авиационных ударов.

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На трех направлениях из шести в течение суток враг не проводил наступательных действий. Речь идет о - Лиманском, Авдеевском, Шахтерском.

На Купянском направлении противник ведет безуспешные наступательные действия. На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отбили 12 атак противника в районе города Марьинка. На Бахмутском направлении противник наступательных действий пока не проводит", - заявила Маляр.

На Бахмутском направлении оккупанты продолжают обстрелы и наносят авиаудары. Также на этом направлении, по словам Маляр, продолжается замена и перегруппировка вражеских войск.

Заместитель министра сообщила, что украинские силы контролируют юго-западные окраины Бахмута.

В то же время, по ее словам, на севере и юге пригорода Бахмута уже несколько дней продвижение не осуществляется, поскольку движение украинских войск приостановлено для выполнения других военных задач.

При этом командующий Сухопутных войск Александр Сырский в своем ТГ отмечает, что Силы обороны продолжают продвигаться вперед и уничтожать врага на Бахмутском направлении.

Маляр отметила, что за сутки враг не продвинулся ни на одном из направлений, на которых вел наступление.

Она также сообщила, что на границе с Беларусью - ситуация стабильная, на юге страны - враг в обороне, а в приграничных районах с Россией - оккупанты сохраняют военное присутствие. Осуществляют минометные и арт-обстрелы, наносят авиаудары.

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В статье: война с россией Анна Маляр
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