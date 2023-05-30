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А как же "серьезное ранение"? Российское МВД объявило "в розыск" Залужного

Общие новости
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Не так давно кремлевские пропагандисты разгоняли фейки о том, что Залужный якобы серьезно ранен

А как же "серьезное ранение"? Российское МВД объявило "в розыск" Залужного

фото из свободных источников

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Министерство внутренних дел страны-агрессора России решило "объявить в розыск" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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Об этом сообщает российское издание Медиазона со ссылкой на "базу розыска" ведомства. По какой именно статье УК разыскивают главнокомандующего ВСУ, не указано.

В мае в следственном комитете России отчитывались, что заочно "предъявили обвинения" Залужному и другим украинским командующим в продолжение своего фейка о якобы "обстреле мирного населения и гражданских объектов Донбасса", чего Украина никогда не делала.

Недавно также кремлевские пропагандисты безуспешно пытались распространить фейки о том, что Залужный якобы погиб и был так серьезно ранен, что "не сможет выполнять свою работу". Российский фейк быстро опровергли, в том числе сам генерал Залужный.

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В статье: война с россией Валерий Залужный
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