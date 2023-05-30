"По нему стреляли, а он из танка, я это знаю точно", - Федецкий рассказал, как Усик побывал на передовой
Интересная история от Артема Федецкого
фото из соцсетей
Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий в интервью каналу "Брутальный футбол" рассказал, что украинский боксер Александр Усик стрелял из танка в зоне боевых действий.
– Когда мы на Усика гнали в начале, когда все началось… "Саня, чей Крым?". Журналисты тоже должны немного включать, б###ь, клепку. Ну, если у него семья в Крыму и он скажет, что Крым украинский, то просто поставит под угрозу свою семью.
– Так он может семью вывезти, в чем проблема?
– Да он тогда еще не вывез. Не мог вывезти, были какие-то моменты. А теперь он показывает конкретно. Поехал туда, взял из Нью-Йорка п######л 155-м туда, б###ь, по оркам. Из танка лупил.
– Да это такое…
– Как такое? Из танка лупил, лез, по нему стреляли, а он стрелял из танка, я это знаю точно.
– Что ты рассказываешь?
– Из танка стрелял. Усик стрелял. Я это знаю, поверь мне.
– Это в World Of Tanks?
– Нет. Б###ь, танк нормальный. С дулом.
– В Нью-Йорке из танка стрелял?
– Село такое есть. Ты знаешь? Ты что? Я тебе карту подарю.
– Ну ты потянул "мазу" жестко.
– За Усика? Я тебе по факту говорю как есть.
– Что он там делал?
– К пацанам просто уехал.
– Как волонтер? И ему дали пострелять? И за ними прилетело обратно?
– Ну там было, по ним тоже стреляли. Но этого видео нет. Это было точно.
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