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"По нему стреляли, а он из танка, я это знаю точно", - Федецкий рассказал, как Усик побывал на передовой

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Интересная история от Артема Федецкого

"По нему стреляли, а он из танка, я это знаю точно", - Федецкий рассказал, как Усик побывал на передовой

фото из соцсетей

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий в интервью каналу "Брутальный футбол" рассказал, что украинский боксер Александр Усик стрелял из танка в зоне боевых действий.

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– Когда мы на Усика гнали в начале, когда все началось… "Саня, чей Крым?". Журналисты тоже должны немного включать, б###ь, клепку. Ну, если у него семья в Крыму и он скажет, что Крым украинский, то просто поставит под угрозу свою семью.

– Так он может семью вывезти, в чем проблема?

– Да он тогда еще не вывез. Не мог вывезти, были какие-то моменты. А теперь он показывает конкретно. Поехал туда, взял из Нью-Йорка п######л 155-м туда, б###ь, по оркам. Из танка лупил.

– Да это такое…

– Как такое? Из танка лупил, лез, по нему стреляли, а он стрелял из танка, я это знаю точно.

– Что ты рассказываешь?

– Из танка стрелял. Усик стрелял. Я это знаю, поверь мне.

– Это в World Of Tanks?

– Нет. Б###ь, танк нормальный. С дулом.

– В Нью-Йорке из танка стрелял?

– Село такое есть. Ты знаешь? Ты что? Я тебе карту подарю.

– Ну ты потянул "мазу" жестко.

– За Усика? Я тебе по факту говорю как есть.

– Что он там делал?

– К пацанам просто уехал.

– Как волонтер? И ему дали пострелять? И за ними прилетело обратно?

– Ну там было, по ним тоже стреляли. Но этого видео нет. Это было точно.

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В статье: Артем Федецкий Александр Усик война с россией
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Трибуна

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Комментарии (3)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
30.05.2023 в 20:31
Чесно підкумарюють ці фейсбучно-інстаграмні мобілізанти . Записались до тро , перевдяглися , пофоткались з автоматом в стилі Рембо і далі тусуються по кабачкам та періодично дешевим змі дешеві в'юхи роздають . "А чогож не воюєте ? А кажуть , ми там такі негодні , непотрібні поки ... " А , млять , дядьки 59річні - без ока , без пальців - сцуко - годні ! Гидота ...
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Весела Дача (Кривий Ріг)
30.05.2023 в 20:26
Закусьівать надо, депутат.
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Footballers (Умань)
30.05.2023 в 19:58
А ще його поранили під серце,він сам вийшов і пересів на літак і буде тепер всіх бомбить.
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