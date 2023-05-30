Путин - об ударах по Москве: Мы бьем по военным объектам, а киевский режим по жилым домам
Все идут по Оруэллу
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент РФ Владимир Путин обвинил украинских военных в обстрелах жилых домов в Москве и продолжает уверять, что россияне никогда не стреляли по мирным жителям и объектам важной инфраструктуры в Украине.
Такие заявления Путин сделал для кремлевских пропагандистов, комментируя
"Российские вооруженные силы бьют по территории Украины, но высокоточным оружием и именно по объектам военной инфраструктуры - склады боеприпасов, горюче-смазочных материалов, штабам принятия решений. В ответ, как известно, киевский режим выбрал другой путь - путь запугивания ударами по жилым домам. Это явный признак терроризма", - сказал Путин.
Популярное сейчас
- "По нему стреляли, а он из танка, я это знаю точно", - Федецкий рассказал, как Усик побывал на передовой
- Зеленский: Сегодняшний Путин очевидно другой человек, чем мы видели раньше
- Дроны в Московской области сбили неподалеку от резиденций Путина и его друзей. В РФ бурно отреагировали на инцидент
- Россияне запустили над Украиной рекордное количество дронов-камикадзе. ПВО сбила 52 шахеда
- Сексуальная модель домогалась к звездам АПЛ после ночи с лидером Челси. ФОТО
- Мудрик посмеялся над пожилым мужчиной в зале. Общественность не оценила юмора футболиста. ВИДЕО
Новости по теме
- 16:35 Украинские The Wall Street Journal: Спецпредставитель Китая призвал страны Европы признать российскими оккупированные территории Украины
- 23:36 Украинские Лукашенко заявил, что российское ядерное оружие уже едет в Беларусь
- 11:16 Украинские Москва и Минск подписали документ о размещении ядерного оружия в Беларуси