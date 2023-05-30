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Путин - об ударах по Москве: Мы бьем по военным объектам, а киевский режим по жилым домам

Общие новости
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Все идут по Оруэллу

Путин - об ударах по Москве: Мы бьем по военным объектам, а киевский режим по жилым домам

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент РФ Владимир Путин обвинил украинских военных в обстрелах жилых домов в Москве и продолжает уверять, что россияне никогда не стреляли по мирным жителям и объектам важной инфраструктуры в Украине.

Такие заявления Путин сделал для кремлевских пропагандистов, комментируя атаку беспилотников на Москву.

"Российские вооруженные силы бьют по территории Украины, но высокоточным оружием и именно по объектам военной инфраструктуры - склады боеприпасов, горюче-смазочных материалов, штабам принятия решений. В ответ, как известно, киевский режим выбрал другой путь - путь запугивания ударами по жилым домам. Это явный признак терроризма", - сказал Путин.

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В статье: Владимир Путин война с россией
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Комментарии (5)
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Prideman (Lviv)
31.05.2023 в 00:03
Якраз все навпаки. Бо якщо житловий будинок у Дніпрі це військова інфраструктура, то треба викликати йому санітарів. Причому давно вже треба
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+2
0
fanatSD (донецк)
30.05.2023 в 23:57
е......й маразматик.пора в ад
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+2
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
30.05.2023 в 23:56
Та невже?
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+2
0
Лекарь (село Дарниця)
30.05.2023 в 23:21
А чого воно перелякалось? Перелякалось тому, що в цю гру можна грати вдвох? Ну, це якісь дитячі образи... Ми ще нічого не розпочинали.
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+2
0
Prideman (Lviv)
31.05.2023 в 00:04
А в Білгороді місцеві ополченці, укр. армії там немає, а бронетехніку і все інше вони у воєнторзі купили
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+1
0

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