Путин - об ударах по Москве: Мы бьем по военным объектам, а киевский режим по жилым домам

Президент РФ Владимир Путин обвинил украинских военных в обстрелах жилых домов в Москве и продолжает уверять, что россияне никогда не стреляли по мирным жителям и объектам важной инфраструктуры в Украине.

Такие заявления Путин сделал для кремлевских пропагандистов, комментируя атаку беспилотников на Москву.

"Российские вооруженные силы бьют по территории Украины, но высокоточным оружием и именно по объектам военной инфраструктуры - склады боеприпасов, горюче-смазочных материалов, штабам принятия решений. В ответ, как известно, киевский режим выбрал другой путь - путь запугивания ударами по жилым домам. Это явный признак терроризма", - сказал Путин.