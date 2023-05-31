Акцент на артиллерии. Генштаб – о потерях российской армии за предпоследний день мая

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.05.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 207910 (+470) человек ликвидировано,

танков – 3802 (+0) ед,

боевых бронированных машин – 7472 (+3) ед,

артиллерийских систем – 3460 (+15) ед,

РСЗО – 575 (+0) ед,

средства ПВО – 333 (+1) ед,

самолетов – 313 (+0) ед,

вертолетов – 298 (+0) ед,

БПЛА оперативно–тактического уровня – 3124 (+32),

крылатые ракеты – 1107 (+0),

корабли / катера – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 6230 (+11) ед,

специальная техника – 454 (+0).

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Данные уточняются. Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по его зенитно-ракетному комплексу. За прошедшие сутки нашими защитниками было уничтожено 32 ударных БпЛА типа "Shahed". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, 4 артиллерийских подразделения на огневой позиции, зенитно-ракетный комплекс, 3 склада горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы.