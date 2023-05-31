Акцент на артиллерии. Генштаб – о потерях российской армии за предпоследний день мая
+470
Zelenskiy Official
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 207910 (+470) человек ликвидировано,
- танков – 3802 (+0) ед,
- боевых бронированных машин – 7472 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 3460 (+15) ед,
- РСЗО – 575 (+0) ед,
- средства ПВО – 333 (+1) ед,
- самолетов – 313 (+0) ед,
- вертолетов – 298 (+0) ед,
- БПЛА оперативно–тактического уровня – 3124 (+32),
- крылатые ракеты – 1107 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6230 (+11) ед,
- специальная техника – 454 (+0).
Данные уточняются. Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по его зенитно-ракетному комплексу. За прошедшие сутки нашими защитниками было уничтожено 32 ударных БпЛА типа "Shahed". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, 4 артиллерийских подразделения на огневой позиции, зенитно-ракетный комплекс, 3 склада горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы.
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