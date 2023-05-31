В Краснодарском крае РФ вспыхнули пожары на нефтеперерабатывающих заводах
Бавовна
Фото из открытых источников
В Краснодарском крае РФ загорелся Афипский нефтеперерабатывающий завод, вероятная причина возникновения пожара – попадание в стратегический объект беспилотников.
По информации российских СМИ и Telegram-каналов, горела одна из установок по перегонке мазута, а атака произошла около 3 часов ночи. Мощный взрыв был слышен за несколько километров. Впоследствии пожар на площади 100 квадратных метров ликвидировали. Пострадавших нет.
Кроме того, губернатор Белгородской области РФ заявил якобы об обстреле населенных пунктов со стороны Украины. По его словам, один человек получил ранения. Повреждены жилые дома, горел транспорт.
Также утром дрон-камикадзе атаковал Ильский НПЗ в Краснодарском крае. В результате падения беспилотника произошел взрыв, возгорания якобы не было, никто не пострадал. Ранее, в прошлое воскресенье, росСМИ писали, что Ильский нефтеперерабатывающий завод был атакован четырьмя беспилотниками. Обломки немного повредили установку по производству дизельного топлива.
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