Челси начал продажу билетов на благотворительный матч для Украины
Игра пройдет 5 августа в Лондоне
Фото: chelseafc.com
Этим летом в Лондоне состоится благотворительный матч Game4Ukraine, во время которого будут собраны средства для восстановления Украины. Игра пройдет 5 августа на домашнем стадионе "Челси" - "Стэмфорд Бридж".
На поле сойдутся две команды - желтая и синяя. Капитанами будут легенда украинского футбола Андрей Шевченко и Александр Зинченко из "Арсенала". В поединке примут участие множество звездных имен из "Челси" и более широкого футбольного мира.
Стоимость входного билета составляет 28 фунтов стерлингов для взрослых и 15 фунтов для юношей и пожилых людей. Билеты с хорошим видом на концерт (в перерыве матча) будут продаваться за 50 фунтов для взрослых или 25 фунтов стерлингов для юниоров и пенсионеров. Специальный пакет с гостеприимством от клуба "Челси" можно приобрести по цене 50 фунтов стерлингов (только за место) или от 120 фунтов стерлингов за полные услуги.
Отмечается, что собранные средства пойдут на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, разрушенного российскими оккупантами в марте 2022 года.
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