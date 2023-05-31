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Челси начал продажу билетов на благотворительный матч для Украины

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Игра пройдет 5 августа в Лондоне

Челси начал продажу билетов на благотворительный матч для Украины

Фото: chelseafc.com

Новина українською

Этим летом в Лондоне состоится благотворительный матч Game4Ukraine, во время которого будут собраны средства для восстановления Украины. Игра пройдет 5 августа на домашнем стадионе "Челси" - "Стэмфорд Бридж".

На поле сойдутся две команды - желтая и синяя. Капитанами будут легенда украинского футбола Андрей Шевченко и Александр Зинченко из "Арсенала". В поединке примут участие множество звездных имен из "Челси" и более широкого футбольного мира.

Стоимость входного билета составляет 28 фунтов стерлингов для взрослых и 15 фунтов для юношей и пожилых людей. Билеты с хорошим видом на концерт (в перерыве матча) будут продаваться за 50 фунтов для взрослых или 25 фунтов стерлингов для юниоров и пенсионеров. Специальный пакет с гостеприимством от клуба "Челси" можно приобрести по цене 50 фунтов стерлингов (только за место) или от 120 фунтов стерлингов за полные услуги.

Отмечается, что собранные средства пойдут на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, разрушенного российскими оккупантами в марте 2022 года.

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В статье: Челси (Лондон) война с россией
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Источник:
chelseafc.com

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