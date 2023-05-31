Россияне атаковали транспортное предприятие в одной из громад на Днепропетровщине

Вчера поздно вечером российские оккупанты с БПЛА атаковали Марганецкую громаду на Никопольщине. Обошлось без пострадавших, территория обстрела обследуется. На утро враг нанес удар по транспортному предприятию в Межирицкой громаде Павлоградского района.

Сейчас точная информация о последствиях уточняется. Травмирован 8-летний мальчик – у него порезы руки. Сообщается, что ребенок будет лечиться дома. Есть повреждения окон и дверей в 2-этажке, частном доме, разбиты гаражи. Произошел пожар, который уже ликвидировали. В других районах области обстрелов не зафиксировано.

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По данным Генштаба, угроза ракетных ударов остается высокой.