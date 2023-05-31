Россияне атаковали транспортное предприятие в одной из громад на Днепропетровщине
Не игнорируйте сигналы тревоги и берегите себя
Дніпропетровська ОВА
Вчера поздно вечером российские оккупанты с БПЛА атаковали Марганецкую громаду на Никопольщине. Обошлось без пострадавших, территория обстрела обследуется. На утро враг нанес удар по транспортному предприятию в Межирицкой громаде Павлоградского района.
Сейчас точная информация о последствиях уточняется. Травмирован 8-летний мальчик – у него порезы руки. Сообщается, что ребенок будет лечиться дома. Есть повреждения окон и дверей в 2-этажке, частном доме, разбиты гаражи. Произошел пожар, который уже ликвидировали. В других районах области обстрелов не зафиксировано.
По данным Генштаба, угроза ракетных ударов остается высокой.
Популярное сейчас
- Севилья - Рома. Где и когда смотреть финал Лиги Европы-2023
- Федецкий: СК Днепр-1 меня просто бесит
- Зеленский встретился с Шевченко и Зинченко. Александр стал послом платформы UNITED24. ФОТО
- Добавили 49 беспилотников и 3 самолета, однако забрали 5 танков. Генштаб обновил данные о потерях врага
- Красотка дня. Потрясающая жена лучшего бомбардира Ла Лиги Роберта Левандовского. ФОТО
- Роскошная жена Де Брюйне шокировала общественность прозрачным нарядом без белья. ФОТО
Новости по теме
- 08:53 Украинские Ночью РФ атаковала Днепр и Киев. В Воздушных силах рассказали, как справилась ПВО
- 08:21 Украинские Ночью РФ нанесла массированный удар по Днепропетровщине: мощно работала ПВО, но есть и прилеты
- 10:08 Украинские Ночные громкие взрывы. Над Львовщиной работала ПВО, на Днепропетровщине есть попадания