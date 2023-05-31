Федецкий: СК Днепр-1 меня просто бесит

Экс-защитник "Днепра" и сборной Украины Артем Федецкий рассказал о своем отношении к "Днепру-1".

"Думаешь, мне лежит душа к "Днепра-1"? Мне звонят журналисты и спрашивают: "Артем, сейчас у нас заруба, концовка сезона. "Днепр-1" или "Шахтер?" Какой "Днепр-1"? Нет "Днепра" того! Понимаешь, меня, б***ь, бесит этот клуб, реально. После всех событий, которые сделал настоящий "Днепр", с историей... Тот "Днепр", который был настоящим – настоящие фанаты, ультрас. Недавно мне сделали презент из "нулевки", подписали (флаг – прим.) "От ультрас Днепра". Они с первых дней пошли воевать, защищать страну. Б***ь, мне до сих пор болит за "Днепр", вот реально. Столько время прошло, но я думаю: "Как можно было так поступить с таким клубом?"