Федецкий: СК Днепр-1 меня просто бесит
Экс-футболист с болью вспоминает судьбу "Днепра"
Экс-защитник "Днепра" и сборной Украины Артем Федецкий рассказал о своем отношении к "Днепру-1".
"Думаешь, мне лежит душа к "Днепра-1"? Мне звонят журналисты и спрашивают: "Артем, сейчас у нас заруба, концовка сезона. "Днепр-1" или "Шахтер?" Какой "Днепр-1"? Нет "Днепра" того! Понимаешь, меня, б***ь, бесит этот клуб, реально. После всех событий, которые сделал настоящий "Днепр", с историей... Тот "Днепр", который был настоящим – настоящие фанаты, ультрас.
Недавно мне сделали презент из "нулевки", подписали (флаг – прим.) "От ультрас Днепра". Они с первых дней пошли воевать, защищать страну. Б***ь, мне до сих пор болит за "Днепр", вот реально. Столько время прошло, но я думаю: "Как можно было так поступить с таким клубом?"
Сама та атмосфера, тот коллектив. Ну это было что-то, б***ь, мега! Нам 10 месяцев не платили зарплату, но мы сели с командой, договорились и работали, никто не халтурил. Кто остался в команде – все работали – на поле, вне его были все вместе. Действительно как одна команда. То, что не заплатили деньги – то х*р с ними, б***ь. Они бы не помешали, конечно, но если не заплатили – что ты уже сделаешь? Но то, какие эмоции пережили – финал Лиги Европы, сама атмосфера...
Когда уже на финал не было формы, Русол и Ротань докупали на финал форму за свои деньги. Я раздал до**ра футболок, мне всегда пиз**лей давали за футболки. Поэтому, те эмоции, и атмосфера, которые были – это на всю жизнь. Мне до сих пор это душу греет. Надеюсь, в будущем, что все-таки настоящий "Днепр" возродится – с той правильной эмблемой", - заявил Федецкий.
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