Украина получит от Швеции современные БМП – известно, на каком этапе идут учения ВСУ

Украинские экипажи уже завершают обучение на шведских БМП CV90. В Министерстве обороны Украины отметили, что "это будет очередная мощная помощь от шведских партнеров". Эти бронированные машины стоят на вооружении ряда государств-членов НАТО.

Ранее премьер Швеции заявил, что украинские Силы обороны получат около 50 таких машин.

CV-90 – разработка компании BAE Systems-Hägglunds. Производится с 1990-х годов в различных модификациях. "Мілітарний" писал, что Украина, наиболее вероятно, получит ту модификацию, которая в основном находится на вооружении в Швеции – CV9040. Combat Vehicle находится на вооружении скандинавских стран, Эстонии и Нидерландов. Их выбрали для себя на тендере Чехия и Словакия. Боевая машина пехоты CV90 вооружена 40-мм пушкой L70 Bofors. Защита машины позволяет выдерживать попадание 30-мм снарядов.