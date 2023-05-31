  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украина получит от Швеции современные БМП – известно, на каком этапе идут учения ВСУ
В тренде

Украина получит от Швеции современные БМП – известно, на каком этапе идут учения ВСУ

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Модель CV90

Украина получит от Швеции современные БМП – известно, на каком этапе идут учения ВСУ

Министерство обороны

Новина українською

Украинские экипажи уже завершают обучение на шведских БМП CV90. В Министерстве обороны Украины отметили, что "это будет очередная мощная помощь от шведских партнеров". Эти бронированные машины стоят на вооружении ряда государств-членов НАТО.

Ранее премьер Швеции заявил, что украинские Силы обороны получат около 50 таких машин.

CV-90 – разработка компании BAE Systems-Hägglunds. Производится с 1990-х годов в различных модификациях. "Мілітарний" писал, что Украина, наиболее вероятно, получит ту модификацию, которая в основном находится на вооружении в Швеции – CV9040. Combat Vehicle находится на вооружении скандинавских стран, Эстонии и Нидерландов. Их выбрали для себя на тендере Чехия и Словакия. Боевая машина пехоты CV90 вооружена 40-мм пушкой L70 Bofors. Защита машины позволяет выдерживать попадание 30-мм снарядов.

Читайте такжеРезников призвал одну из стран вступить в танковую коалицию, а также передать Украине бронемашины

По теме
yellow-arrow
Британская разведка: Россия теряет инициативу в войне с Украиной
yellow-arrow
Федецкий: СК Днепр-1 меня просто бесит
yellow-arrow
Россияне атаковали транспортное предприятие в одной из громад на Днепропетровщине
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Резников
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде