Британская разведка: Россия теряет инициативу в войне с Украиной
Анализ от партнеров
С начала мая 2023 года Россия все больше уступает инициативу и реагирует на действия Украины, а не активно продвигается к собственным военным целям. В течение мая 2023 года Россия осуществила 20 ночных односторонних атак беспилотными летательными аппаратами и крылатыми ракетами в глубине территории Украины, напомнила британская разведка.
Россия не достигла значительных успехов в достижении своих вероятных целей по нейтрализации усовершенствованной противовоздушной обороны Украины и уничтожения украинских сил противовоздушной обороны. На местах она передислоцировала силы безопасности для реагирования на партизанские нападения на западе России.
В оперативном плане российское командование, по версии британцев, пытается создать резервные силы и расположить их там, где, по их мнению, состоится украинская контратака. Однако, вероятно, это было подорвано тем, что взамен силы, которые не были задействованы, были направлены на заполнение пробелов на линии фронта вокруг Бахмута.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 May 2023.— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 31, 2023
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