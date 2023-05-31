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The Times: Партизаны РФ вербуют россиян для штурма Москвы

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Речь о легионе Свобода России

The Times: Партизаны РФ вербуют россиян для штурма Москвы

The Times

Новина українською

Боец легиона "Свобода России" с позывным Цезарь заявил, что российские партизаны, которые совершили рейд в РФ с территории Украины, имеют "тысячи" желающих вступить в их ряды и будут продолжать рейды на границе, пока их силы не станут достаточно большими для штурма Москвы. Об этом пишет The Times, цитируя бойца:

"У нас есть серьезные возможности. У нас есть минометы, бронемашины, "Стингеры", переносные противотанковые комплексы и высокоэффективное подразделение беспилотной разведки. В Легионе сейчас насчитывается от 500 до 1000 бойцов. Мы планируем увеличивать численность по мере того, как все больше россиян будут готовы восстать против режима. Мы не преступники и не частная военная компания, как "Вагнера". Все мы являемся гражданами РФ. Некоторые из нас ранее служили в ВСУ".

Он отметил, что добровольцы сначала будут удерживать "кусок территории России", который в будущем "станет плацдармом для наступления на Москву". Напомним, 22 мая "Русский добровольческий корпус" и Легион "Свобода России", в которых россияне воюют за Украину, заявили об "освобождении" нескольких населенных пунктов Белгородской области РФ от путинской власти.

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В статье: война с россией Свобода России Русский добровольческий корпус
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Источник:
thetimes.co.uk

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