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Сегодня отмечает День рождения голкипер Динамо и сборной Украины Георгий Бущан

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Весной вернулся к тренировкам после травмы

Сегодня отмечает День рождения голкипер Динамо и сборной Украины Георгий Бущан

Getty Images / Global Images Ukraine

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Георгий Николаевич Бущан родился 31 мая в 1994 года в Одессе. Голкипер защищает цвета "Динамо" и национальной сборной Украины, занимался не только в академии киевлян, но и одесского "Черноморца".

В составе "бело-синих" голкипер становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок страны, трижды – Суперкубок. Лучший вратарь УПЛ: 2020/21 (вместе с Анатолием Трубиным).

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За главную команду страны Георгий дебютировал в октябре 2020 года в товарищеском матче против Франции (1:7). Всего на счету голкипера 15 поединков за сборную Украины.

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В статье: Георгий Бущан
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