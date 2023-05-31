Сегодня отмечает День рождения голкипер Динамо и сборной Украины Георгий Бущан
Весной вернулся к тренировкам после травмы
Getty Images / Global Images Ukraine
Георгий Николаевич Бущан родился 31 мая в 1994 года в Одессе. Голкипер защищает цвета "Динамо" и национальной сборной Украины, занимался не только в академии киевлян, но и одесского "Черноморца".
В составе "бело-синих" голкипер становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок страны, трижды – Суперкубок. Лучший вратарь УПЛ: 2020/21 (вместе с Анатолием Трубиным).
За главную команду страны Георгий дебютировал в октябре 2020 года в товарищеском матче против Франции (1:7). Всего на счету голкипера 15 поединков за сборную Украины.
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