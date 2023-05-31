Премьер Грузии заявил, что Россия начала вторжение в Украину из-за желания Киева стать членом НАТО
Прозвучали тезисы Кремля
Эхо Кавказа
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил в Братиславе на Форуме глобальной безопасности. Глава грузинского правительства считает причиной вторжения РФ в Украину желание Киева стать членом НАТО. Об этом пишет "Эхо Кавказа".
Многие грузинские и европейские наблюдатели видят в этом еще один признак готовности официального Тбилиси отказаться от евроатлантической интеграции.
"Почему Россия начала вторжение в Украину в 2022 году? Я думаю, что вы, как и аудитория, хорошо знаете. Одной из главных причин было НАТО, расширение НАТО, правильно? И много других причин. Я не хочу спекулировать, не хочу цитировать заявления российского правительства. Но одной из причин было желание Украины стать членом НАТО. Следовательно, мы видим последствия".
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