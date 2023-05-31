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Премьер Грузии заявил, что Россия начала вторжение в Украину из-за желания Киева стать членом НАТО

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Прозвучали тезисы Кремля

Премьер Грузии заявил, что Россия начала вторжение в Украину из-за желания Киева стать членом НАТО

Эхо Кавказа

Новина українською

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил в Братиславе на Форуме глобальной безопасности. Глава грузинского правительства считает причиной вторжения РФ в Украину желание Киева стать членом НАТО. Об этом пишет "Эхо Кавказа".

Многие грузинские и европейские наблюдатели видят в этом еще один признак готовности официального Тбилиси отказаться от евроатлантической интеграции.

"Почему Россия начала вторжение в Украину в 2022 году? Я думаю, что вы, как и аудитория, хорошо знаете. Одной из главных причин было НАТО, расширение НАТО, правильно? И много других причин. Я не хочу спекулировать, не хочу цитировать заявления российского правительства. Но одной из причин было желание Украины стать членом НАТО. Следовательно, мы видим последствия".

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В статье: война с россией НАТО
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Источник:
ekhokavkaza.com

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