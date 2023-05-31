"Увидите впечатляющую демонстрацию силы украинцев". Сенатор США – о предстоящем контрнаступлении ВСУ

Сенатор-республиканец Линдси Грэм после визита в Киев и общения с президентом Владимиром Зеленским заявил в интервью Politico, что когда начнется украинское контрнаступление, россиян "ждет грубое пробуждение". Грэм получил подробный брифинг на предмет военных планов Украины.

"В ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы украинцев".

Он не стал раскрывать никаких подробностей о кампании украинских войск или ее сроках, но отметил, что "формирующие операции" – то есть удары, которые растягивают российскую оборону – уже начались. Это означает, по словам Грэма, что само контрнаступление должно начаться относительно скоро. Он отметил, что первоочередным приоритетом должно быть "отвоевание некоторых стратегических территорий".

"Замечательный визит вместе с британским советником по вопросам национальной безопасности Тимом Барроу. У нас общее мнение: Украина превзошла все ожидания, а российские силы обескровлены и ослаблены".