"Когда вам не из чего будет готовить ваш борщ, переходите на нашу сторону", - белорусские пограничники заманивают украинских коллег. ВИДЕО
Заманивают белорусским борщом
Ales Petrowitsch/DW
Белорусские пограничники на границе двух государств устроили для украинцев лекцию о общих кулинарных традициях и призвали переходить на их сторону, чтобы отведать белорусского борща.
"Кулинарная" агитация транслировалась через громкоговоритель. Женский голос рассказал об отличиях в рецептах украинского и российского борща, а затем призвал попробовать белорусский вариант этого блюда.
"Борщ - это то, что нас объединяет. Помните об этом, товарищи. И когда вам не из чего будет готовить ваш борщ, переходите на нашу сторону. Попробуйте наш - белорусский борщ. Не пожалеете", - говорится в аудиоагитке.
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