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"Когда вам не из чего будет готовить ваш борщ, переходите на нашу сторону", - белорусские пограничники заманивают украинских коллег. ВИДЕО

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Заманивают белорусским борщом

"Когда вам не из чего будет готовить ваш борщ, переходите на нашу сторону", - белорусские пограничники заманивают украинских коллег. ВИДЕО

Ales Petrowitsch/DW

Новина українською

Белорусские пограничники на границе двух государств устроили для украинцев лекцию о общих кулинарных традициях и призвали переходить на их сторону, чтобы отведать белорусского борща.

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"Кулинарная" агитация транслировалась через громкоговоритель. Женский голос рассказал об отличиях в рецептах украинского и российского борща, а затем призвал попробовать белорусский вариант этого блюда.

"Борщ - это то, что нас объединяет. Помните об этом, товарищи. И когда вам не из чего будет готовить ваш борщ, переходите на нашу сторону. Попробуйте наш - белорусский борщ. Не пожалеете", - говорится в аудиоагитке.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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fanatSD (донецк)
31.05.2023 в 16:34
будете хлебать русские щи бульбовояки
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