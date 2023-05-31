Президент Польши Дуда: Путин еще не проиграл войну - не стоит смеяться над танками 60-х годов

Российские войска все еще находятся на территории Украины и имеют силу – а значит, российский диктатор Владимир Путин все еще не проиграл войну.

Об этом президент Польши Анджей Дуда сказал в интервью, сообщает Ліга.нет.

"Путин еще не проиграл войну. Надеюсь, проиграет. А пока имеем ситуацию, когда российский каток давит Украину, ежедневно на фронте гибнут сотни людей. Россиян — более 100 миллионов, украинцев — менее 40 миллионов. Уже одна эта разница показывает, кто здесь имеет преимущество. Для россиян человеческая жизнь ничего не значит, для украинцев каждая жизнь на вес золота", – объяснил Дуда.

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Он подчеркнул, что РФ – ядерное государство, имеющее "гигантские склады оружия".

"Зачем смеяться, что Россия выкатывает танки 1960-х годов? Каждый танк весит 50-60 тонн. Если он двинется – он раздавливает, независимо от того, современный ли он", – отметил президент Польши.

Дуда подчеркнул, что Путин проиграет войну тогда, когда российская армия будет отброшена за международно признанные границы Украины.

"Тогда мы скажем, что они ничего не получили в результате этой войны, что их план порабощения Украины провалился, их имперские амбиции наказаны, они потеряли сотни тысяч людей", – подытожил политик.