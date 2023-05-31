  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Президент Польши Дуда: Путин еще не проиграл войну - не стоит смеяться над танками 60-х годов
В тренде

Президент Польши Дуда: Путин еще не проиграл войну - не стоит смеяться над танками 60-х годов

Общие новости
(1 голосов)

Польша полностью осознает реалии нынешней войны

Президент Польши Дуда: Путин еще не проиграл войну - не стоит смеяться над танками 60-х годов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Российские войска все еще находятся на территории Украины и имеют силу – а значит, российский диктатор Владимир Путин все еще не проиграл войну.

Об этом президент Польши Анджей Дуда сказал в интервью, сообщает Ліга.нет.

"Путин еще не проиграл войну. Надеюсь, проиграет. А пока имеем ситуацию, когда российский каток давит Украину, ежедневно на фронте гибнут сотни людей. Россиян — более 100 миллионов, украинцев — менее 40 миллионов. Уже одна эта разница показывает, кто здесь имеет преимущество. Для россиян человеческая жизнь ничего не значит, для украинцев каждая жизнь на вес золота", – объяснил Дуда.

Читайте такжеПольша на данный момент передала Украине 14 истребителей МиГ-29

Он подчеркнул, что РФ – ядерное государство, имеющее "гигантские склады оружия".

"Зачем смеяться, что Россия выкатывает танки 1960-х годов? Каждый танк весит 50-60 тонн. Если он двинется – он раздавливает, независимо от того, современный ли он", – отметил президент Польши.

Дуда подчеркнул, что Путин проиграет войну тогда, когда российская армия будет отброшена за международно признанные границы Украины.

"Тогда мы скажем, что они ничего не получили в результате этой войны, что их план порабощения Украины провалился, их имперские амбиции наказаны, они потеряли сотни тысяч людей", – подытожил политик.

По теме
yellow-arrow
Германия заявила о праве Украины наносить удары по территории РФ
yellow-arrow
"Когда вам не из чего будет готовить ваш борщ, переходите на нашу сторону", - белорусские пограничники заманивают украинских коллег. ВИДЕО
yellow-arrow
"Увидите впечатляющую демонстрацию силы украинцев". Сенатор США – о предстоящем контрнаступлении ВСУ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Анджей Дуда
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде