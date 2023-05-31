Президент Польши Дуда: Путин еще не проиграл войну - не стоит смеяться над танками 60-х годов
Польша полностью осознает реалии нынешней войны
Getty Images / Global Images Ukraine
Российские войска все еще находятся на территории Украины и имеют силу – а значит, российский диктатор Владимир Путин все еще не проиграл войну.
Об этом президент Польши Анджей Дуда сказал в интервью, сообщает Ліга.нет.
"Путин еще не проиграл войну. Надеюсь, проиграет. А пока имеем ситуацию, когда российский каток давит Украину, ежедневно на фронте гибнут сотни людей. Россиян — более 100 миллионов, украинцев — менее 40 миллионов. Уже одна эта разница показывает, кто здесь имеет преимущество. Для россиян человеческая жизнь ничего не значит, для украинцев каждая жизнь на вес золота", – объяснил Дуда.
Он подчеркнул, что РФ – ядерное государство, имеющее "гигантские склады оружия".
"Зачем смеяться, что Россия выкатывает танки 1960-х годов? Каждый танк весит 50-60 тонн. Если он двинется – он раздавливает, независимо от того, современный ли он", – отметил президент Польши.
Дуда подчеркнул, что Путин проиграет войну тогда, когда российская армия будет отброшена за международно признанные границы Украины.
"Тогда мы скажем, что они ничего не получили в результате этой войны, что их план порабощения Украины провалился, их имперские амбиции наказаны, они потеряли сотни тысяч людей", – подытожил политик.
Популярное сейчас
- От результата финала ЛЕ зависит список потенциальных соперников вице-чемпиона УПЛ в квалификации следующего турнира
- Transfermarkt снизил рыночную стоимость Ярмоленко
- В Бразилии выдали ордер на арест экс-звезды Шахтера
- Прийшов час повертати своє. Залужный опубликовал видео, намекающее на начало контрнаступления
- Мудрик посмеялся над пожилым мужчиной в зале. Общественность не оценила юмора футболиста. ВИДЕО
- Роскошная жена Де Брюйне шокировала общественность прозрачным нарядом без белья. ФОТО