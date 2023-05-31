Германия заявила о праве Украины наносить удары по территории РФ
И это официальная позиция Германии
Украина может наносить удары по российской территории в целях самообороны на фоне полномасштабной войны.
Как сообщает DW, об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
О праве Украины бить по России он заявил в ответ на вопрос о массированной атаке дронов на Москву, которая произошла вчера, 30 мая.
При этом он отметил, что власти Германии выступают против того, чтобы для таких ударов использовалось немецкое оружие.
Напомним, еще в начале 2023 года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что у Украины есть оружие, которое способно бить по территории России. При этом, по его словам, наша страна имеет полное право наносить удары по военным объектам внутри РФ.
При этом министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что операции украинских защитников на территории России являются вполне приемлемыми, пока атакам не подвергаются гражданские объекты.
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