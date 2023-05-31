Федецкий: Если мы хотим равняться на топ-чемпионаты, то должны прийти хотя бы к единому телепулу

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий поделился мыслями о путях развития украинского футбола.

- Какая структура правильного клуба от Артема Федецкого. Вот что делать с "Карпатами"? Как должен функционировать правильный клуб?

- Нам непросто прийти к такому решению, чтобы было как в чемпионате Германии. "Бавария" за сезон получает 600 миллионов евро за трансляции. Когда я перешел, "Дармштадт" получил, кажется 30 или 25 млн.

Сейчас "Дармштадт" вышел из второй Бундеслиги в первую, и сейчас также получит деньги за трансляции. У нас клуб принадлежит одному человеку, может двум.

- Ты примерно знаешь, как функционирует "Верес"?

- То же самое, как патроны. Народная команда, люди покупают акции. Клуб вроде есть, но там все равно не все так просто, есть какие-то моменты, в которые надо вникать. Честно, не вникал.

Если мы хотим равняться на чемпионаты Англии, Испании и Италии, то должны прийти хотя бы к единому телепулу. Чтобы один транслятор был на все клубы. А у нас - тот не будет, тот не хочет, тот еще что-то.

Мы должны брать пример с лучших. Как другие клубы работают, как работает коммерция. Я уверен, люди из Бундеслиги поделятся опытом и расскажут, что и как сделать.

Вопрос в другом - нужно ли это нашим людям сверху? Или просто есть одна задача - попасть в Лигу чемпионов, получить средства, а все остальное… У нас не хотят лишний раз напрягать задницу, чтобы заинтересовать всех владельцев клубов, зрителей.