Президент МОК утверждает, что "скептики" ошибались в отношении участия россиян и белорусов под нейтральным флагом

Президент МОК Томас Бах похвалил международные федерации за успешное проведение соревнований с участием спортсменов из России и Беларуси, что, по его словам, продемонстрировало, что это можно сделать.

"Я хотел бы поблагодарить Совет ASOIF (Ассоциация международных федераций олимпийских летних видов спорта - прим.) за его очень четкую декларацию, которая подчеркивает необходимость разделять спорт и политику. Все знают, что такие сложнейшие политические проблемы не могут иметь легкого решения, только популисты делают вид, что имеют легкие решения.

К сожалению, мы каждый день видим, к чему ведут такие простые решения. Так что эта сложная ситуация представляет разные проблемы, например, когда речь идет о применении рекомендаций и суровых условий, но многие из вас доказали, что это возможно.

Многие международные федерации организовывали международные спортивные соревнования и даже чемпионаты мира, применяя рекомендации и очень успешно провели эти соревнования. Вы делаете это на фоне разговоров многих, могу сказать, скептиков, желающих заставить людей поверить, что это никогда не сработает.

С самого первого момента мы есть и будем в этом вместе, потому что в конце концов речь идет о единстве нашего Олимпийского движения. В конце концов речь идет о настоящей глобальности ваших соревнований и, в частности, о глобальности чемпионатов мира.

Это именно наша позиция. Позиция, защищающая автономию спорта. Это наша позиция по установлению этих рекомендаций по обеспечению нейтралитета спортсменов с российским или белорусским паспортом на международных соревнованиях.

Эта декларация дает нам еще одну крепкую основу, поэтому давайте объединимся на этой крепкой основе, объединившись в нашей миссии действительно объединить весь мир для мирного соперничества", - сказал Бах.