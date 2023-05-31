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Федецкий: Был бы на месте Зеленского кто-то другой - давно бы сдал страну

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Артем говорит, что не время раскачивать и вносить дисбаланс изнутри

Федецкий: Был бы на месте Зеленского кто-то другой - давно бы сдал страну

Telegram Zelenskiy / Official

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий в интервью Youtube-каналу "Брутальный футбол" похвалил президента Украины Владимира Зеленского.

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"Все говорят: "Зеленский такой-то...“. Идите вы... Позакрывайте рты свои. Потому что был бы кто-то другой на его месте — давно бы сдал страну. И там начинают: "А он специально то, то...“. Бл**ь, знатоки диванные просто... Иногда хочется взять телефон и в телевизор бросить, ничего не смотреть и не читать, потому что люди реально настолько туго мыслят, мысли какие-то просто тупиковые.

Все знатоки сидят там, строчат, пишут: "Он такой-то...“. А к нему подошли бы и сказали: "Ну давай, бери ответственность и делай как видишь“. Нет, я не хочу, а что? Ну потому что сцыкун, ты только можешь там писать и что-то кого-то обс*рать. А взять ответственность на себя, сделать какой-то поступок... Действительно, можешь ошибиться, конечно, можешь, потому что все люди.

Если это будет бессознательная ошибка — это одно, когда ты будешь сознательно мутить какую-то херню — то нет, извини. Сейчас страна объединена вся, хотя есть люди, которые пытаются где-то немножко раскачать и внести дисбаланс изнутри",  — сказал Федецкий.

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В статье: Артем Федецкий война с россией Владимир Зеленский
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