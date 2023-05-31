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Соболенко отказалась отвечать на вопросы украинской журналистки о поддержке Лукашенко и войне в Украине

Общие новости
(2 голосов)

Теннисистка просто отказалась отвечать

Соболенко отказалась отвечать на вопросы украинской журналистки о поддержке Лукашенко и войне в Украине

фото из свободных источников

Новина українською

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (№2 WTA) во время пресс-конференции отказалась отвечать на вопросы корреспондентки Трибуны Дарьи Мещеряковой о поддержке президента Беларуси Александра Лукашенко и войне в Украине.

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– Хочу задать вам два вопроса. Первое о Беларуси. В 2020 году вы подписали письмо в поддержку Лукашенко в то время, когда он отдал приказ мучить и избивать протестующих на улицах. И, наконец, вы появились в его новогоднем поздравлении. Как может быть, что потенциальная ракетка номер один в мире поддерживает диктатора?

– У меня нет комментариев для вас.

– И второй вопрос. Вы продолжаете говорить, что никто не поддерживает войну. Но вы можете сказать о себе? Можете сказать: "Я, Арина Соболенко, категорически осуждаю, что Беларусь атакует ракетами Украину, и хочу, чтобы это прекратилось"?

– У меня нет комментариев для вас.

– Итак, вы поддерживаете все это, потому что не можете об этом говорить. Вы не маленький человек, Арина. Все ясно.

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В статье: Александр Лукашенко война с россией Арина Соболенко
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (2)
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Mariner888 (Одесса)
31.05.2023 в 21:47
С этими тварями всё давно ясно, посмотрим, что они запоют после нашей победы.
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0
0
Будєм разбіратся (Київ)
31.05.2023 в 21:24
Собакаленка
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