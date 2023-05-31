Соболенко отказалась отвечать на вопросы украинской журналистки о поддержке Лукашенко и войне в Украине

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (№2 WTA) во время пресс-конференции отказалась отвечать на вопросы корреспондентки Трибуны Дарьи Мещеряковой о поддержке президента Беларуси Александра Лукашенко и войне в Украине.

– Хочу задать вам два вопроса. Первое о Беларуси. В 2020 году вы подписали письмо в поддержку Лукашенко в то время, когда он отдал приказ мучить и избивать протестующих на улицах. И, наконец, вы появились в его новогоднем поздравлении. Как может быть, что потенциальная ракетка номер один в мире поддерживает диктатора?

– У меня нет комментариев для вас.

– И второй вопрос. Вы продолжаете говорить, что никто не поддерживает войну. Но вы можете сказать о себе? Можете сказать: "Я, Арина Соболенко, категорически осуждаю, что Беларусь атакует ракетами Украину, и хочу, чтобы это прекратилось"?

– У меня нет комментариев для вас.

– Итак, вы поддерживаете все это, потому что не можете об этом говорить. Вы не маленький человек, Арина. Все ясно.