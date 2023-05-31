СМИ: Мирон Маркевич подписал контракт с Карпатами
И уже начал определяться с тренерским штабом
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Авторитетный украинский специалист Мирон Маркевич подписал контракт с львовскими "
Условия соглашения пока что неизвестны.
Также отмечается, что Маркевич уже определился с тренерским штабом, в который войдут Андрей Сапуга и Богдан Стронцицкий (тренер вратарей), работавшие предыдущие несколько сезонов вместе с Андреем Тлумаком.
Также стало известно, что Мирон Маркевич рассматривает Владимира Езерского, работающего с Ротанем в "Александрии". Но эта информация пока что требует уточнения.
Спортивным директором "Карпат" должны назначить Артура Довгошея.
Напомним, что под руководством Андрея Тлумака "Карпаты" не смогли пробиться в УПЛ.
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