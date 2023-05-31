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СМИ: Мирон Маркевич подписал контракт с Карпатами

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И уже начал определяться с тренерским штабом

СМИ: Мирон Маркевич подписал контракт с Карпатами

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетный украинский специалист Мирон Маркевич подписал контракт с львовскими "Карпатами", сообщает "ТаТоТаке".

Условия соглашения пока что неизвестны.

Также отмечается, что Маркевич уже определился с тренерским штабом, в который войдут Андрей Сапуга и Богдан Стронцицкий (тренер вратарей), работавшие предыдущие несколько сезонов вместе с Андреем Тлумаком.

Также стало известно, что Мирон Маркевич рассматривает Владимира Езерского, работающего с Ротанем в "Александрии". Но эта информация пока что требует уточнения.

Спортивным директором "Карпат" должны назначить Артура Довгошея.

Напомним, что под руководством Андрея Тлумака "Карпаты" не смогли пробиться в УПЛ.

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В статье: Мирон Маркевич Карпаты (Львов)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Sandra777 (Львів)
31.05.2023 в 22:04
Тільки Карпати
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