СМИ: Мирон Маркевич подписал контракт с Карпатами

Авторитетный украинский специалист Мирон Маркевич подписал контракт с львовскими " Карпатами ", сообщает "ТаТоТаке".

Условия соглашения пока что неизвестны.

Также отмечается, что Маркевич уже определился с тренерским штабом, в который войдут Андрей Сапуга и Богдан Стронцицкий (тренер вратарей), работавшие предыдущие несколько сезонов вместе с Андреем Тлумаком.

Также стало известно, что Мирон Маркевич рассматривает Владимира Езерского, работающего с Ротанем в "Александрии". Но эта информация пока что требует уточнения.

Спортивным директором "Карпат" должны назначить Артура Довгошея.

Напомним, что под руководством Андрея Тлумака "Карпаты" не смогли пробиться в УПЛ.