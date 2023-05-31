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Маляр: Россияне остановили наступление в Бахмуте, но усилили обстрелы

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Заместитель министра обороны рассказала о поточной обстановке в Бахмуте

Маляр: Россияне остановили наступление в Бахмуте, но усилили обстрелы

фото libkos

Новина українською

Российские захватчики остановили наступательные действия в Бахмуте для перегруппировки и замены "вагнеровцев" на регулярные войска, но в то же время значительно увеличили количество артиллерийских обстрелов города.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

"По сути, наступательная активность врага на Бахмутском направлении остановлена. Так кажется по новостям, что там затишье. Но это нельзя называть затишьем. Враг увеличил количество артиллерийских обстрелов, то есть он меняет инструменты. Количество обстрелов сегодня соизмеримо со временами самых тяжелых боев за Бахмут.

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Россияне сейчас занимаются перегруппировкой и заменой "вагнеровцев" на регулярные войска, однако украинские военные всячески мешают им это делать", - заявила Маляр.

По словам Маляр, под контролем сил обороны остаются окраины города Бахмут в юго-западной части и защитники контролируют вход в сам город.

Заместитель министра обороны также сообщила, что продвижение украинских войск на флангах приостановилось несколько дней назад, но войска не стоят, а выполняют другие военные задачи, направленные на повышение боеспособности.

"Обе стороны готовятся и усиливаются для дальнейших действий. Борьба за это направление продолжается", − подытожила Маляр.

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В статье: война с россией Анна Маляр
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