Россияне снова нанесли ракетный удар по Киеву, погибли дети
Атака осуществлена с ракетных комплексов наземного базирования
Київ після обстрілу 29 травня, фото - Getty Images
В ночь на четверг, 1 июня, Россия нанесла очередной ракетный удар по столице Украины. Как сообщает Киевская городская военная администрация, на этот раз, вероятно, были применены оперативно-тактические ракетные комплексы наземного базирования (окончательно количество и тип оружия определят воздушные силы, указывают в КМВА).
По имеющейся информации, все обнаруженные воздушные цели были уничтожены силами и средствами украинской противовоздушной обороны. Однако от падения обломков есть жертвы и разрушения. Так в Деснянском районе столицы останки упали на поликлинику и на прилегающий многоэтажный дом. В результате чего, предварительно, 3 человека погибли, еще до 10 получили ранения. Среди погибших – двое детей.
В Днепровском районе обломками поврежден жилой дом, зафиксировано возгорание припаркованных авто, падение обломков на проезжую часть. Есть потерпевшие. Всем оказана медицинская помощь. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются.
В КМВА призывают неукоснительно соблюдать правила безопасности при объявлении воздушной тревоги. Подчеркивается, что баллистические ракеты летят очень быстро – время от объявления тревоги до подлета ракеты идет на секунды. Поэтому необходимо заранее подготовить необходимые вещи и минимизировать время сбора и перехода в укрытие.
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