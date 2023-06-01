Россияне возобновили атаки возле Бахмута

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке четверга, 1 июня, сообщает, что за прошедшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили 21 атаку российских оккупантов.

В частности, на Бахмутском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия по направлениям Орехово-Василовки и Белой Горы. Отметим, что в среду и вторник Генштаб ВСУ не фиксировал атаки врага на этом направлении, россияне ограничивались лишь обстрелами из артиллерии.

Также на Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и в направлениях Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении россияне атаковали к югу от Белогоровки, успеха не имели. На Марьинском направлении украинские защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка.

Также Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли 3 ракетных и 29 авиационных ударов, совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома, другая инфраструктура.

В свою очередь авиация сил обороны Украины за среду нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из них 2 – по зенитно-ракетным комплексам. Украинскими защитниками было уничтожено 5 вражеских разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили 1 пункт управления, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 склада боеприпасов и 2 радиоэлектронной станции борьбы.

ВСУ заставляют россиян обороняться в Запорожском и Херсонском направлениях.