Продолжаем выжигание российской артиллерии. Генштаб – о потерях врага за последний день весны
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Zelenskiy Official
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 208370 (+460) человек ликвидировано,
- танков – 3804 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 7478 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 3474 (+14) ед,
- РСЗО – 575 (+0) ед,
- средства ПВО – 333 (+0) ед,
- самолетов – 313 (+0) ед,
- вертолетов – 298 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3131 (+7),
- крылатые ракеты – 1107 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6239 (+9) ед,
- специальная техника – 458 (+4).
Данные уточняются.
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Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из них 2 – по зенитно-ракетным комплексам. Нашими защитниками было уничтожено 5 вражеских разведывательных БпЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 склада боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
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