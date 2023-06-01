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Продолжаем выжигание российской артиллерии. Генштаб – о потерях врага за последний день весны

Общие новости
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Продолжаем выжигание российской артиллерии. Генштаб – о потерях врага за последний день весны

Zelenskiy Official

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 208370 (+460) человек ликвидировано,
  • танков – 3804 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 7478 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 3474 (+14) ед,
  • РСЗО – 575 (+0) ед,
  • средства ПВО – 333 (+0) ед,
  • самолетов – 313 (+0) ед,
  • вертолетов – 298 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3131 (+7),
  • крылатые ракеты – 1107 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6239 (+9) ед,
  • специальная техника – 458 (+4).

Данные уточняются.

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Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из них 2 – по зенитно-ракетным комплексам. Нашими защитниками было уничтожено 5 вражеских разведывательных БпЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 склада боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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