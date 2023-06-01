Продолжаем выжигание российской артиллерии. Генштаб – о потерях врага за последний день весны

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.06.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 208370 (+460) человек ликвидировано,

танков – 3804 (+2) ед,

боевых бронированных машин – 7478 (+6) ед,

артиллерийских систем – 3474 (+14) ед,

РСЗО – 575 (+0) ед,

средства ПВО – 333 (+0) ед,

самолетов – 313 (+0) ед,

вертолетов – 298 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3131 (+7),

крылатые ракеты – 1107 (+0),

корабли / катера – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 6239 (+9) ед,

специальная техника – 458 (+4).

Данные уточняются.

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Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из них 2 – по зенитно-ракетным комплексам. Нашими защитниками было уничтожено 5 вражеских разведывательных БпЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 склада боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы.