В Белгородской области оккупанты заявили об атаке ДРГ. Российские партизаны анонсировали новую операцию
Якобы идет бой на границе
Свобода России
Российские пропагандисты заявили, что с утра на границе с Белгородской областью якобы идет бой – "диверсанты" на танках атаковали пропускной пункт, возле населенного пункта Маслова Пристань перекрыта дорога в сторону Шебекино.
Также пропагандисты написали, что город ночью был атакован, а один из снарядов попал в здание МВД, зафиксированы якобы серьезные разрушения других зданий. Губернатор Белгородской области подтвердил эвакуацию местных жителей.
В то же время представители легиона "Свобода России" и "РДК" опубликовали обращение с анонсами новой операции на территории России.
"Наши собратья передают привет с украино-российской границы. Наша борьба продолжается. Ждите нас! "L" За Россию! За Свободу!" – заявили в Легионе "Свобода России".
"Обещанная Командиром РДК вторая фаза началась! Путинская армия снова бьет по площадям, хотя на этот раз это не мирные украинские города, а уже российские села и деревни. Оставайтесь в своих домах или пройдите в укрытия! РДК не воевал и не воюет с мирным населением!" – отметили соответственно в РДК.
"Друзья! Наш чат-разрывается от сообщений граждан России, уставших жить под пятой кровавых палачей. В данный момент мы видим огромное количество желающих пополнить ряды РДК в вооружённой борьбе против Путина и его лизоблюдов. Если увидите символику РДК - поднимайте вверх руки и отчётливо сигнализируйте о своём желании вступить в наши ряды!"
"По МВД Шебекино объявлен план "Крепость". "Доблестные" защитники путинской шайки, следуя протоколу, собрались в здании управления. Мы дали им собраться и "накрыли" пакетами ГРАДОВ. Результат уже известен, даже в Z-сми) Благодарим местное население за важную своевременную информацию!"
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