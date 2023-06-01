"Предлагаем коалицию Петриотов". Президент Украины прибыл с визитом в Молдову
"Развиваем коалицию истребителей"
Ed Ram for The Washington Post
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Молдову для участия в саммите Европейского политического сообщества. Об этом он написал в своих социальных сетях. Уже есть фото встречи Зеленского с президентом Молдовы Майей Санду.
"Сегодня работаем в Молдове. Участие в саммите Европейского политического сообщества. Много двусторонних встреч. Развиваем коалицию истребителей и предлагаем коалицию "Петриотов". ЕС, НАТО, формула мира. Все для защиты нашего будущего".
Вчера Зеленский был с рабочей поездкой в Одессе. Он посетил госпиталь и вручил государственные награды раненым защитникам. Президент провел специальное и длительное совещание по безопасности и социальной ситуации в регионе, а также выездное заседание Ставки.
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