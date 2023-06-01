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Укрытие – не открыли. Киевлянин рассказал, как погибла его жена. Власть уже отреагировала

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"Люди стучали, и в тот момент прилетело"

Укрытие – не открыли. Киевлянин рассказал, как погибла его жена. Власть уже отреагировала

ДСНС

Новина українською

В ночь с 31 мая на 1 июня россияне атаковали Киев ракетами, в столице прозвучало много громких взрывов. Силы ПВО сбили вражеские цели, однако падение обломков привело к разрушениям, погибшим и травмированным, среди которых есть дети. Столичный житель Ярослав, чья жена погибла во время ночного удара россиян, рассказал, что люди прибежали ночью в укрытие в Деснянском районе Киева, но им никто не открыл.

"Укрытие просто не открыли и все. Люди стучали, и в тот момент прилетело".

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в поликлинику в Деснянском районе выехали специалисты департамента муниципальной безопасности, чтобы выяснить, почему не было доступа к укрытию в поликлинике. Ответственность за работу укрытия несет руководитель медицинского учреждения и глава района, добавил мэр.

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Глава Деснянской РГА Дмитрий Ратников заявил, ссылаясь на директора поликлиники №3, что центральный вход в укрытие (то есть, само медицинское учреждение) был открыт. Часть людей якобы была в укрытии, часть – нет.

В укрытие в Деснянском районе людей не пускали уже не впервые. Как сообщили изданию "Суспільне" местные жители, в укрытия в поликлинике попасть не могли и раньше, звонили и жаловались, однако им каждый раз сообщали, что все в порядке, хотя закрыты были даже аварийные выходы.

Министр МВД Клименко сообщил, что полиция открыла уголовное дело по факту халатности, повлекшей тяжкие последствия. В полиции уточнили, что в результате ночной атаки россиян погибли три человека: 33-летняя женщина и 34-летняя мать с 9-летней дочерью. Еще 11 человек получили ранения. Все мероприятия в районах города, которые были запланированы ко Дню защиты детей, отменены.

Охранника из укрытия в поликлинике Деснянского района уже арестовали. По словам жителей соседних домов, за последний месяц охранник укрытия распивал алкоголь на рабочем месте и не открывал дверь.

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В статье: Виталий Кличко война с россией Воздушная тревога сирена ракетная атака
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