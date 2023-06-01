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Шевченко и Зинченко посетили разрушенный россиянами лицей на Черниговщине

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Послы UNITED24 своими глазами увидели последствия оккупации

Шевченко и Зинченко посетили разрушенный россиянами лицей на Черниговщине

Фото: U24_gov_ua

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Легенда украинского футбола Андрей Шевченко и защитник сборной Украины Александр Зинченко посетили лицей имени Михаила Коцюбинского в Черниговской области.

С 27 февраля 2022 года учебное заведение в течение 33 дней находилось под оккупацией. За это время лицей стал укрытием от обстрелов российской армии около для 100 человек, из которых треть – дети.

4 марта прошлого года учебное заведение попало под обстрел в результате которого один человек погиб. Укрытие уцелело, но 90% крыши, кабинеты физики, информатики и химии были разрушены.

Средства с благотворительного матча с участием Шевченко, Зинченко и звезд "Челси", который состоится 5 августа в Лондоне, будут направлены на реконструкцию лицея.

Отметим, что Шевченко и Зинченко являются послами фандрейзинговой платформы UNITED24.

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В статье: Андрей Шевченко Арсенал (Лондон) Александр Зинченко война с россией
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