Шевченко и Зинченко посетили разрушенный россиянами лицей на Черниговщине

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко и защитник сборной Украины Александр Зинченко посетили лицей имени Михаила Коцюбинского в Черниговской области.

С 27 февраля 2022 года учебное заведение в течение 33 дней находилось под оккупацией. За это время лицей стал укрытием от обстрелов российской армии около для 100 человек, из которых треть – дети.

4 марта прошлого года учебное заведение попало под обстрел в результате которого один человек погиб. Укрытие уцелело, но 90% крыши, кабинеты физики, информатики и химии были разрушены.

Средства с благотворительного матча с участием Шевченко, Зинченко и звезд "Челси", который состоится 5 августа в Лондоне, будут направлены на реконструкцию лицея.

Отметим, что Шевченко и Зинченко являются послами фандрейзинговой платформы UNITED24.

