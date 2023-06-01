Шевченко и Зинченко посетили разрушенный россиянами лицей на Черниговщине
Послы UNITED24 своими глазами увидели последствия оккупации
Фото: U24_gov_ua
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко и защитник сборной Украины Александр Зинченко посетили лицей имени Михаила Коцюбинского в Черниговской области.
С 27 февраля 2022 года учебное заведение в течение 33 дней находилось под оккупацией. За это время лицей стал укрытием от обстрелов российской армии около для 100 человек, из которых треть – дети.
4 марта прошлого года учебное заведение попало под обстрел в результате которого один человек погиб. Укрытие уцелело, но 90% крыши, кабинеты физики, информатики и химии были разрушены.
Средства с благотворительного матча с участием Шевченко, Зинченко и звезд "Челси", который состоится 5 августа в Лондоне, будут направлены на реконструкцию лицея.
Отметим, что Шевченко и Зинченко являются послами фандрейзинговой платформы UNITED24.
U24 ambassadors, @jksheva7 and Oleksandr Zinchenko, visited Mykhailo-Kotsyubinsky Lyceum in Chernihiv Oblast. Since February 27, 2022, the village was under the occupation for 33 days. Around 100 people have been hiding in the shelter inside the lyceum. 1/3 of them were children. pic.twitter.com/gAlSRoY6bS— U24 (@U24_gov_ua) May 31, 2023
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