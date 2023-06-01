Джокович после матча на Ролан Гарос написал на камере "Косово - сердце Сербии". Его не наказали
Политика на Ролан Гаррос
фото - Getty Images
29 мая сербский теннисист Новак Джокович выиграл матч первого раунда Ролан Гаррос у американца Александара Ковачевича. Это была обыденная победа над гораздо более слабым соперником, но игра привлекла внимание. Вернее, то, что произошло после нее.
Как принято в теннисе, Джокович оставил автограф на камере. И Новак написал: "Косово – сердце Сербии. Остановит насилие". А уже после игры он заявил, что "Косово – это наш очаг, наша твердыня".
Как известно, Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году, при этом Белград этот шаг не признал. В последнее время ситуация в регионе снова обострилась. В северных муниципалитетах Косово произошли столкновения, поскольку местные сербы протестуют против новых мэров-албанцев. Те победили на выборах, которые бойкотировали сербы.
Дошло до того, что сербы забросали миротворческие силы, присутствующие в регионе, бутылками с зажигательной смесью и камнями. Около 30 миротворцев из Венгрии и Италии получили ранения. При этом президент Сербии обвиняет власти Косово в обострении.
После поступка Джоковича федерация тенниса Косово обратилась к ITF с требованием наказать теннисиста, но Международная федерация отказала, объяснив свое решение тем, что в правилах турниров серии Grand Slam нет запрета на политические высказывания.
Отметим, что Джокович свой следующий матч проведет 2 июня против испанца Давидовича Фокины.
Напомним, что ранее на Ролан Гаррос болельщики освистали украинскую теннисистку Марту Костюк, отказавшуюся пожать руку белоруске Арине Сабаленко за поддержку ею Лукашенко и отказа осудить нападение России на Украину.
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