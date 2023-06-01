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Сейм Латвии призвал НАТО пригласить Украину стать членом Альянса. Генсек блока сделал ряд заявлений

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"Украина станет членом этого Альянса"

Сейм Латвии призвал НАТО пригласить Украину стать членом Альянса. Генсек блока сделал ряд заявлений

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сейм Латвии утвердил проект решения о поддержке Украины на саммите НАТО в Вильнюсе, который предусматривает призыв к Альянсу принять решение о приглашении Киева в Североатлантический альянс. Об этом нависал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и пресс-служба Сейма.

Министры иностранных дел НАТО на встрече в Осло 1 июня обсудят стремление Украины вступить в Альянс и ее дальнейшую поддержку в войне с РФ. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, прибыв на мероприятие.

"Мы обсудим, как усилить и сохранить нашу поддержку Украины. В последние месяцы союзники НАТО предоставили беспрецедентный уровень поддержки Украине, помогая им отвоевывать и возвращать украинские территории. Все союзники соглашаются, что двери НАТО открыты для новых членов. Все союзники также согласились, что Украина станет членом Альянса. Все союзники согласны с тем, что от членов НАТО и Украины зависит решение, когда Украина станет членом. Москва не может иметь вето на расширение НАТО. Президент Путин, Россия не должны выиграть эту войну".

"Когда война закончится, мы должны убедиться, что история не повторится, что эта модель российской агрессии против Украины действительно остановится. Поэтому мы должны воплотить рамки, чтобы предоставить гарантии безопасности Украины после завершения войны".

На вопрос, согласятся ли союзники на какие-то конкретные шаги для Украины по достижению членства в НАТО, генсек ответил: "Я уверен, что мы найдем консенсус в этом вопросе. У нас уже есть хорошие неформальные дискуссии. И мы подтверждаем основной месседж: Украина станет членом этого Альянса".

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В статье: Дмитрий Кулеба Йенс Столтенберг НАТО
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Источник:
nato.int

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