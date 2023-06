Сейм Латвии призвал НАТО пригласить Украину стать членом Альянса. Генсек блока сделал ряд заявлений

Сейм Латвии утвердил проект решения о поддержке Украины на саммите НАТО в Вильнюсе, который предусматривает призыв к Альянсу принять решение о приглашении Киева в Североатлантический альянс. Об этом нависал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и пресс-служба Сейма.

I welcome today’s statement by the Latvian parliament Saeima calling on NATO to invite Ukraine at the Vilnius summit and formulate a clear roadmap to ensure speedy integration. I am grateful to our Latvian friends, @EdvardsSmiltens and all @Jekaba11 MPs who supported this move.