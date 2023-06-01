Закупка Gepard, новые пакеты от США и Норвегии, призывы по Patriot и список для Канады. Какую помощь для Украины анонсировали партнеры

США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Его оценивают в $300 миллионов. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона. Отмечается, что новое оружие предоставляют Украине из запасов США. Также в Минобороны США сообщили, что Пентагон закупит для Украины установки "Gepard" на $118 миллионов. Ориентировочная дата завершения работ – 30 мая 2024 года.

Что войдет в очередной пакет помощи от США: дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot; ракеты AIM-7 для систем ПВО (их передают впервые); системы противовоздушной обороны Avenger; зенитные комплексы Stinger; дополнительные боеприпасы для HIMARS; 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды; 105-мм танковые боеприпасы; высокоточные авиационные боеприпасы; авиационные ракеты Zuni; боеприпасы для беспилотных авиационных систем; противотанковые системы AT-4; более 30 миллионов патронов для стрелкового оружия; оборудование и системы для разминирования; боеприпасы для разрушения препятствий; приборы ночного видения.

Норвегия предоставит Украине военную, гуманитарную и гражданскую помощь на общую сумму около 7 миллиардов евро. Помощь будет предоставляться в течение пяти лет. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Осло.

Премьер Нидерландов Марк Рютте считает, что Украине нужно больше зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом он сказал, прибыв на саммит Европейского политического сообщества в Молдове, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Высоко на повестке дня сегодня будет военная поддержка. F-16, системы Patriot. Украина нуждается в большем их количестве. Поэтому мы будем работать над расширением коалиции Patriot".

Президент Владимир Зеленский по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Молдове заявил, что на встрече будет развивать "коалицию истребителей" и предложит "коалицию Patriot".

Канада получила от Украины перечень военного оборудования, необходимого ей для успешного противостояния России. Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в видеообращении к участникам крупнейшей в Канаде выставки товаров оборонного назначения CANSEC, которая проходит в Оттаве.