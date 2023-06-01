Швейцарский концерн Ruag просит разрешения у правительства продать Украине 96 танков Leopard 1

Швейцарский оборонный концерн Ruag официально подал правительству страны заявку на экспорт 96 танков Leopard 1.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на швейцарское издание SRF.

Семь лет тому назад танки были приобретены в Италии. Швейцария желала перепродать либо разобрать их на запчасти.

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Ruag хочет продать бронетехнику для дальнейшей отправки в Украину. Сначала их отправят в Германию производителю оружия Rheinmetall, а затем в Украину.

Окончательное решение будет приниматься Государственным секретариатом по экономическим вопросам (SECO).

В ответ на неофициальный запрос Ruag в марте SECO сообщил, что концерн не получит разрешения на такое соглашение. Однако в Ruag решили подать заявку официально.

Представитель концерна Кирстен Гаммерих объяснила этот факт тем, что в Ruag хотели бы "получить официальное решение, чтобы лучше оценить варианты ведения бизнеса".

Швейцарию критикуют за то, что она запрещает другим государствам передавать Киеву произведенное ее оборонпромом оружие из соображений нейтралитета. Это касается и Германии, которая не может поставлять Украине боеприпасы для самоходных установок Gepard.