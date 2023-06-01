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Игнат: Украина не наносит удары по пунктам дислокации Искандеров в РФ из-за договоренностей с западными партнерами

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Спикер Воздушных сил ВСУ заявил, что Украина не может наносить удары по территории РФ западным оружием

Игнат: Украина не наносит удары по пунктам дислокации Искандеров в РФ из-за договоренностей с западными партнерами

фото из свободных источников

Новина українською

Удары Украины по пунктам дислокации оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" находящихся на территории Российской Федерации были бы нарушением взятых обязательств перед международными партнерами.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Мы не атакуем цели на территории России. Как говорит руководство государства, есть стратегия - мы обещали партнерам не атаковать вооружением, которое нам предоставляют", - отметил Игнат.

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В то же время, по его словам, в случае пусков ракет с временно оккупированных территорий Украина будет применять все имеющееся вооружение.

Игнат также напомнил, что у России есть дефицит ракет "Искандер", в противном случае их количество во время обстрелов было бы значительно больше.

"Есть у них дефицит. Если бы они их не жалели, они бы их сотнями применяли", - отметил спикер.

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