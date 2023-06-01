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Крымский россиянин Карякин отказался выступать на КМ по шахматам под нейтральным флагом

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Шахматист публично поддерживал войну против Украины

Крымский россиянин Карякин отказался выступать на КМ по шахматам под нейтральным флагом

фото из соцсетей

Новина українською

Крымский гроссмейстер Сергей Карякин, который был включен в список участников Кубка мира 2023 года, отказался от участия в турнире.

Читайте такжеFIDE включила крымского Z-гроссмейстера Карякина в список участников Кубка мира

Шахматист отказался выступать под нейтральным флагом.

"Дело в том, что я получил приглашение от ФИДЕ на участие в Кубке мира. Это мой любимый турнир, проходящий по нокаут-системе. Я не раз очень успешно там выступал.

Дело в том, что на предстоящем турнире я не смогу представлять свою страну, не смогу играть под своим флагом и в случае успешного выступления не услышу гимн России.

Я категорически против этого, моя позиция не меняется, я ее много раз высказывал", – написал Карякин в Телеграм.

В марте 2022-го Международная шахматная федерация на полгода дисквалифицировала Карякина на полгода за поддержку войны РФ против Украины. После окончания дисквалификации гроссмейстер отказался участвовать в соревнованиях FIDE, объяснив свое решение нежеланием выступать под нейтральным флагом.

В июне 2022 года президент России Владимир Путин наградил Карякина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.

Сергей Карякин считается одним из титулованных гроссмейстеров мира. Он родился в Крыму и до 2009 года на турнирах представлял Украину. В июле 2009 года Карякин получил российское гражданство указом Дмитрия Медведева, который тогда занимал должность президента России.

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В статье: Сергей Карякин
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