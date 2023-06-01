Крымский россиянин Карякин отказался выступать на КМ по шахматам под нейтральным флагом
Шахматист публично поддерживал войну против Украины
фото из соцсетей
Крымский гроссмейстер Сергей Карякин, который был включен в список участников Кубка мира 2023 года, отказался от участия в турнире.
Шахматист отказался выступать под нейтральным флагом.
"Дело в том, что я получил приглашение от ФИДЕ на участие в Кубке мира. Это мой любимый турнир, проходящий по нокаут-системе. Я не раз очень успешно там выступал.
Дело в том, что на предстоящем турнире я не смогу представлять свою страну, не смогу играть под своим флагом и в случае успешного выступления не услышу гимн России.
Я категорически против этого, моя позиция не меняется, я ее много раз высказывал", – написал Карякин в Телеграм.
В марте 2022-го Международная шахматная федерация на полгода дисквалифицировала Карякина на полгода за поддержку войны РФ против Украины. После окончания дисквалификации гроссмейстер отказался участвовать в соревнованиях FIDE, объяснив свое решение нежеланием выступать под нейтральным флагом.
В июне 2022 года президент России Владимир Путин наградил Карякина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Сергей Карякин считается одним из титулованных гроссмейстеров мира. Он родился в Крыму и до 2009 года на турнирах представлял Украину. В июле 2009 года Карякин получил российское гражданство указом Дмитрия Медведева, который тогда занимал должность президента России.
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