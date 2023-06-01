Гендиректор Севастополя о безопасности в Крыму: Мы под защитой нашего государства, никого не боимся
Севастополь прошел аттестацию в российской ФНЛ
фото из свободных источников
ФК "Севастополь", как сообщалось ранее,
Об этом заявил генеральный директор клуба Валерий Чалый, который не боится за безопасность матчей во временно оккупированном Крыму.
"По вопросу безопасности. Мы все живем в тех условиях, в которых живем. Приграничные регионы играют же в футбол. Играет Белгород, и мы будем играть. Играет Курск, Брянск, Липецк, и мы будем играть.
Мы под защитой нашего государства, никого не боимся", - сказал Чалый.
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Источник:РСпорт
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