Зеленский о войсках РФ в Приднестровье: Захотят жить – уйдут. Такси я им вызывать не буду

Президент Владимир Зеленский не исключает помощи Молдове со стороны Украины и других государств в процессе деоккупации Приднестровья. Об этом он сказал на брифинге в Молдове во время второй встречи Европейского политического сообщества.

Журналистка спросила Зеленского, как именно, по его мнению, российские войска будут выведены с оккупированной территории Молдовы.

"Я не знаю, понадобится ли помощь других партнеров. Наверное, в этой ситуации и Румыния, и близкие наши партнеры в этом смысле можем говорить вместе. Возможно, Молдова захочет подключить еще какие-то государства. Но точно Украина будет играть одну из главных ролей, потому что у нас [общая] граница. А что касается, что делать с теми, кто там, с войсками? Ну, они захотят жить – уйдут", – сказал Зеленский.

Журналистка переспросила его об участии Украины в этом процессе, на что президент сказал: "В каком смысле? Давайте не думать, такси я им заказывать не буду. Найдется путь. Тот, кто хочет жить, всегда находит выход".

Журналистка также спросила Зеленского, будет ли Украина инициировать пересмотр проекта "5+2" о процессе приднестровского урегулирования.