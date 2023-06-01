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Столтенберг: У Украины сейчас есть достаточно возможностей, чтобы освободить свои территории

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Но Альянсу нужно делать больше

Столтенберг: У Украины сейчас есть достаточно возможностей, чтобы освободить свои территории

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Страны Североатлантического альянса предоставили Украине достаточно военной помощи для освобождения захваченных Россией территорий, но готовы делать еще больше для помощи Киеву.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Укринформ.

"НАТО оказывает беспрецедентную помощь. Я уверен, что у Украины сейчас есть достаточно возможностей, чтобы освободить оккупированные территории. Но нам нужно делать больше", - сказал он.

Генсек подчеркнул, что страны Альянса работают над многолетним пакетом поддержки Киева со значительным финансированием.

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"Это обеспечит Украине сдерживание и оборону на долгосрочный период, а также поможет восстановить сектор безопасности и обороны при переходе от доктрин, оборудования и обучения советской эры до полной совместимости с НАТО", - добавил Столтенберг.

По его словам, во время встречи в Осло также обсуждалось повышение уровня комиссии НАТО-Украина до уровня Совета НАТО-Украина.

"Это будет значительным шагом, который поможет нам создать общий консультативный форум с Украиной. Украина будет равна за столом переговоров. Это также поможет обсуждать вопросы безопасности", - подытожил генсек НАТО.

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В статье: война с россией Йенс Столтенберг
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