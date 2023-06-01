Столтенберг: У Украины сейчас есть достаточно возможностей, чтобы освободить свои территории
Но Альянсу нужно делать больше
Getty Images / Global Images Ukraine
Страны Североатлантического альянса предоставили Украине достаточно военной помощи для освобождения захваченных Россией территорий, но готовы делать еще больше для помощи Киеву.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Укринформ.
"НАТО оказывает беспрецедентную помощь. Я уверен, что у Украины сейчас есть достаточно возможностей, чтобы освободить оккупированные территории. Но нам нужно делать больше", - сказал он.
Генсек подчеркнул, что страны Альянса работают над многолетним пакетом поддержки Киева со значительным финансированием.
"Это обеспечит Украине сдерживание и оборону на долгосрочный период, а также поможет восстановить сектор безопасности и обороны при переходе от доктрин, оборудования и обучения советской эры до полной совместимости с НАТО", - добавил Столтенберг.
По его словам, во время встречи в Осло также обсуждалось повышение уровня комиссии НАТО-Украина до уровня Совета НАТО-Украина.
"Это будет значительным шагом, который поможет нам создать общий консультативный форум с Украиной. Украина будет равна за столом переговоров. Это также поможет обсуждать вопросы безопасности", - подытожил генсек НАТО.
Популярное сейчас
- Сырский – о Бахмуте: Затишье – лишь временное, изменился формат операции
- Лукашенко: Это ошибка, что мы не решили этот вопрос в 2014-2015 гг., когда у Украины не было армии
- СБУ задержали в рядах ВСУ крота РФ. Он передавал данные о ПВО врагу, корректировал обстрелы Киева
- Федецкий: Был бы на месте Зеленского кто-то другой - давно бы сдал страну
- Мудрик посмеялся над пожилым мужчиной в зале. Общественность не оценила юмора футболиста. ВИДЕО
- Селезнев таки позвал на прощальный матч? Милевский встретился с Ракицким. ФОТО
Новости по теме
- 12:59 Украинские Есть необходимость изменений в процедурах НАТО. Дуда и Столтенбенг провели разговор о ракете РФ, найденной в лесу польского Быдгоща
- 15:06 Украинские CNN: Глава МИД Японии считает, что война в Украине делает мир менее стабильным – в Токио хотят открыть офис НАТО
- 13:10 Украинские На данный момент уже вооружено более 9 бригад ВСУ, Украине поставлено 98% боевых машин – НАТО