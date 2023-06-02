Маркевич возглавил Карпаты, Месси проведет последний матч в Париже. Главные новости за 1 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 1 июня

Мирон Маркевич подписал контракт с львовскими "Карпатами", сообщает пресс-служба львовян. Детали соглашения не уточняются. Ранее СМИ информировали, что Маркевич подпишет контракт с клубом Первой лиги на три года. Для Маркевича это пятый приход на пост главного тренера "Карпат". 72-летний специалист возвращается к тренерской работе после семилетней паузы. “Мы убеждены, что Мирон Маркевич выведет команду на ведущие места в высшем футбольном дивизионе”, – говорится в заявлении клуба.

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Кристоф Гальтье подтвердил, что Лионель Месси покинет клуб по окончании сезона-2022/23. “Мне выпала честь тренировать лучшего футболиста всех времен. Это будет его последний матч на “Парк де Пренс”, надеюсь его встретят должным образом”, – сказал Галтье о встрече ПСЖ с последнем туре Лиги 1 с “Клермоном”. Позже ПСЖ уточнил, что Гальте говорил о последнем матче нынешнего сезона. На Месси претендуют “Барселона”, “Интер Майами” и “Аль-Хиляль”.

Нападающий "Реала" Карим Бензема принял решение остаться в клубе еще на год. Как информирует Marca, 35-летний форвард доработает свой контракт с Мадридом до 2024 года. На Бензема французского форварда претендовал клуб из Саудовской Аравии "Аль-Иттифак".

Трансферные новости. “Челси” продолжает распродавать недавних лидеров команды. Ранее воспитанник клуба Мейсон Маунт договорился о контракте с “Манчестер Юнайтед”, а центрхав Матео Ковачич близок к переходу в “Манчестер Сити”. Стороны почти согласовали условия личного контракта. “Бавария” хотела подписать Деклана Райса и Харри Кейна, но оба футболиста отказали чемпиону Германии, ожидая предложений от “Арсенала” и “Манчестер Юнайтед” соответственно. Определился с клубом Марко Асенсио. Вингера сборной Испании в качестве свободного агента подпишет ПСЖ. 19-летний защитник "Шахтера" Винисиус Тобиас вернется из аренды в “Реале”. Агента футболиста работают над его переходом в “Спортинг”.

"Львов" все-таки поедет на матч заключительного тура Премьер-лиги против “Колоса”, который состоится четвертого июня, но затем команда будет распущена, сообщает Sport Arena. Футболистам отдадут трансферные письма и дадут статус свободных агентов.

Хорватский специалист Игор Тудор принял решение покинуть “Марсель” после года работы в клубе. 45-летний тренер объяснил свое решение “личными и профессиональными причинами”, заметив, что один сезон в “Марселе” сродни двум-трем в другом клубе. “Марсель” гарантировал себе третье место в Лиге 1. Кандидаты на вакантную должность – Анге Постекоглу, Марселино и Паулу Фонсека.