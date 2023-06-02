ВСУ отразили 25 российских атак на востоке, враг массово применяет РСЗО
Украинская авиация ударила по ЗРК оккупантов
Zelenskiy Official
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке пятницы, 2 июня, сообщает, что в течение четверга подразделения сил обороны Украины отразили 25 атак российских оккупантов.
На Купянском направлении противник за прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и возле Куземовки на Луганщине.
На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области.
На Марьинском направлении украинские защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка.
На других направлениях враг вел огонь из артиллерии по позициям украинских войск и районам населенных пунктов. Кроме того, россияне нанесли 46 авиационных ударов и совершили 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, есть погибшие и раненые мирные граждане, среди которых дети, повреждены детская поликлиника, жилые многоквартирные дома, частные дома и другая гражданская инфраструктура.
Генштаб напоминает за четверг Россия нанесла 12 ракетных ударов с применением 10 баллистических и крылатых ракет типа Искандер по Киеву (уничтожено украинским ПВО) и 2 зенитных управляемых ракет С-300 по Харькову.
В свою очередь, авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника. Украинскими воинами были уничтожены 2 вражеских ударных БпЛА типа Ланцет и 1 разведывательный БпЛА типа Орлан-10.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 пункт управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 5 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 9 районов сосредоточения вооружения и военной техники противника.
На Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают вести оборонные действия.
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