Уничтоженной артиллерии уже больше 3500 ед.. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24.02.22 по 02.06.23.

В частности, за четверг, 1 июня, было ликвидировано еще 540 окупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 208 910 (+540) человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 107 единиц техники. Отмечаем множество танков и артиллерии.

Потери россиян в технике: