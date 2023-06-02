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Уничтоженной артиллерии уже больше 3500 ед.. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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Неплохо поохотились на танки в четверг

Уничтоженной артиллерии уже больше 3500 ед.. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Zelenskiy Official

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24.02.22 по 02.06.23.

В частности, за четверг, 1 июня, было ликвидировано еще 540 окупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 208 910 (+540) человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 107 единиц техники. Отмечаем множество танков и артиллерии.

Потери россиян в технике:

  • танков - 3819 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин - 7490 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 3501 (+27) ед,
  • РСЗО - 575 (+0) ед,
  • средства ПВО - 335 (+2) ед,
  • самолетов - 313 (+0) ед,
  • вертолетов - 298 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3137 (+6),
  • крылатые ракеты – 1117 (+10),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6267 (+28) ед,
  • специальная техника – 465 (+7).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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