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Из-за ночного обстрела россиян пострадали люди в Киевской области, также есть разрушения

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Несколько человек

Из-за ночного обстрела россиян пострадали люди в Киевской области, также есть разрушения

КОВА

Новина українською

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко отметил, что враг продолжает систематическую массированную атаку региона. Этой ночью россияне атаковали область одновременно ракетами и дронами. Благодаря профессиональной работе ПВО фактов попаданий не зафиксировано, все вражеские цели уничтожены, но пострадавшие есть.

В результате падения обломков ранены два человека, в том числе ребенок. Взрослый госпитализирован в больницу и прооперирован, угроз его жизни нет.

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Кроме того, из-за падения обломков повреждены 5 частных домов. В 3 домах повреждения незначительные – выбиты окна, посечены фасады. В 2 – возникли пожары, они ликвидированы. Обломками повреждены несколько автомобилей, а также окна в одном из офисных помещений. В 2 районах области – несколько возгораний травяной и лесной подстилки.

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В статье: война с россией
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Источник:
t.me/kyivoda

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