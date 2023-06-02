Из-за ночного обстрела россиян пострадали люди в Киевской области, также есть разрушения
Несколько человек
КОВА
Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко отметил, что враг продолжает систематическую массированную атаку региона. Этой ночью россияне атаковали область одновременно ракетами и дронами. Благодаря профессиональной работе ПВО фактов попаданий не зафиксировано, все вражеские цели уничтожены, но пострадавшие есть.
В результате падения обломков ранены два человека, в том числе ребенок. Взрослый госпитализирован в больницу и прооперирован, угроз его жизни нет.
Кроме того, из-за падения обломков повреждены 5 частных домов. В 3 домах повреждения незначительные – выбиты окна, посечены фасады. В 2 – возникли пожары, они ликвидированы. Обломками повреждены несколько автомобилей, а также окна в одном из офисных помещений. В 2 районах области – несколько возгораний травяной и лесной подстилки.
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