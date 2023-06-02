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Успех ПВО. В Воздушных силах рассказали, сколько ракет и дронов запустила РФ, и сколько удалось сбить

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Успех ПВО. В Воздушных силах рассказали, сколько ракет и дронов запустила РФ, и сколько удалось сбить

Повітряні сили

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Оккупанты не оставляют попыток терроризировать столицу Украины ударными дронами и ракетами. Очередная ночная атака завершилась неудачей для врага и очередным успехом украинской ПВО.

Сначала российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе "Shahed-136/131" – около 23:00 в ночь на 2 июня. Заходили с южного направления, используя рельеф местности и русло Днепра.

Около 03:00 крылатые ракеты Х-101/Х-555, выпущенные стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс с Каспия, уже были в воздушном пространстве Украины. Заходили с северного направления, атакуя Киев, маневрировали, пытаясь ввести в заблуждение нашу противовоздушную оборону.

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Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО составляющих Сил обороны Украины, все 15 крылатых ракет и 21 ударный дрон уничтожены, сообщают Главнокомандующий ВСУ и Воздушные Силы.

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В статье: война с россией Валерий Залужный Воздушная тревога ПВО ППО ракетная атака
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