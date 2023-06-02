Успех ПВО. В Воздушных силах рассказали, сколько ракет и дронов запустила РФ, и сколько удалось сбить
15 + 21
Повітряні сили
Оккупанты не оставляют попыток терроризировать столицу Украины ударными дронами и ракетами. Очередная ночная атака завершилась неудачей для врага и очередным успехом украинской ПВО.
Сначала российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе "Shahed-136/131" – около 23:00 в ночь на 2 июня. Заходили с южного направления, используя рельеф местности и русло Днепра.
Около 03:00 крылатые ракеты Х-101/Х-555, выпущенные стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс с Каспия, уже были в воздушном пространстве Украины. Заходили с северного направления, атакуя Киев, маневрировали, пытаясь ввести в заблуждение нашу противовоздушную оборону.
Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО составляющих Сил обороны Украины, все 15 крылатых ракет и 21 ударный дрон уничтожены, сообщают Главнокомандующий ВСУ и Воздушные Силы.
Популярное сейчас
- Два легионера Динамо покинули расположение клуба – Источник
- Палкин: Я убедил легионеров, но вышло все наоборот. Выходит, что клуб их обманул, война началась
- Стало известно, когда УПЛ планирует начать следующий сезон
- Германия заявила о праве Украины наносить удары по территории РФ
- Красотка дня. Фантастическая девушка бразильской звезды, которая вернется в Шахтер из Реала. ФОТО
- Мудрик посмеялся над пожилым мужчиной в зале. Общественность не оценила юмора футболиста. ВИДЕО