Россияне готовят провокацию на химзаводе в Крыму – глава Херсонской ОВА

По данным сил сопротивления россияне готовят очередную провокацию на химическом заводе в Армянске временно оккупированного Крыма. Оккупанты завезли на территорию завода "Крымский Титан" взрывчатку и минируют территорию. Вероятный взрыв повлечет попадание в атмосферу тысяч тонн ядовитых веществ и приведет к смертельной опасности для людей и окружающей среды.

Пострадают жители АР Крым и как минимум еще семи областей Украины, а также Турция и сама страна-агрессор. Об этом написал начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.