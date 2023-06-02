Россияне готовят провокацию на химзаводе в Крыму – глава Херсонской ОВА
В городе Армянск
Russia is a terrorist state
По данным сил сопротивления россияне готовят очередную провокацию на химическом заводе в Армянске временно оккупированного Крыма. Оккупанты завезли на территорию завода "Крымский Титан" взрывчатку и минируют территорию. Вероятный взрыв повлечет попадание в атмосферу тысяч тонн ядовитых веществ и приведет к смертельной опасности для людей и окружающей среды.
Пострадают жители АР Крым и как минимум еще семи областей Украины, а также Турция и сама страна-агрессор. Об этом написал начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
"Мы четко осознаем угрозу для наших людей, осуществляем постоянный мониторинг ситуации и готовы оперативно реагировать на все угрозы, которые могут возникнуть. Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь провокациям врага и следите за объявлениями областной военной администрации".
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