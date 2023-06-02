Байден рассказал, будут ли пилоты США обучать украинцев управлять современными истребителями
США всегда отстаивали демократию
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден выступил с речью на мероприятии в академии ВВС в штате Колорадо. Во время своего спича он отметил, что в сотрудничестве с партнерами США будут проводить подготовку украинских пилотов на истребителях F-16 (в частности).
"Буквально несколько недель назад я встречался с президентом Зеленским в Хиросиме на G7. Я сказал ему, что мы будем работать с нашими партнерами, чтобы начать обучение украинских пилотов в Европе на истребителях четвертого поколения, включая F-16, чтобы Украина могла защитить себя сегодня и в будущем".
"Железная решимость украинского народа жить свободно никогда не будет сломана. Они невероятные: обычные женщины и мужчины, которые борются, отдавая жизнь за свою страну и свои семьи. Поддержка Украины американским народом не пошатнется. Мы всегда отстаивали демократию".
Байден отметил, что США и коалиция из 50 стран работают над предоставлением Украине "исторической помощи". В "коалицию истребителей" для Украины в настоящее время вошли восемь стран, как пишут в ОП Украины. Речь идет уже не только о F-16.
Популярное сейчас
- Perfetto, Roberto. Как экс-тренер Шахтера покорил АПЛ и вывел Брайтон в еврокубки
- Моуриньо проиграл Севилье, ему пора в ПСЖ, схемы 30 тура УПЛ, Днепр1/Заря: известные соперники в ЛЧ
- Уничтоженной артиллерии уже больше 3500 ед.. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Российские добровольцы показали кадры уничтожении БК и САУ врага на территории Белгородской области
- Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО
- Сексуальная модель домогалась к звездам АПЛ после ночи с лидером Челси. ФОТО
Новости по теме
- 09:25 Украинские "Они все еще в игре". Байден ответил на вопрос журналиста о потенциальной передаче ATACMS для ВСУ
- 14:41 Украинские В Минобороны назвали необходимое ВСУ число F-16. Bloomberg написал, кто и когда отправит самолеты Украине
- 10:03 Украинские Глава Воздушных сил США. Джо Байден объявил о замене руководителя Генштаба США