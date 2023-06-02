Байден рассказал, будут ли пилоты США обучать украинцев управлять современными истребителями

Президент США Джо Байден выступил с речью на мероприятии в академии ВВС в штате Колорадо. Во время своего спича он отметил, что в сотрудничестве с партнерами США будут проводить подготовку украинских пилотов на истребителях F-16 (в частности).

"Буквально несколько недель назад я встречался с президентом Зеленским в Хиросиме на G7. Я сказал ему, что мы будем работать с нашими партнерами, чтобы начать обучение украинских пилотов в Европе на истребителях четвертого поколения, включая F-16, чтобы Украина могла защитить себя сегодня и в будущем". "Железная решимость украинского народа жить свободно никогда не будет сломана. Они невероятные: обычные женщины и мужчины, которые борются, отдавая жизнь за свою страну и свои семьи. Поддержка Украины американским народом не пошатнется. Мы всегда отстаивали демократию".

Байден отметил, что США и коалиция из 50 стран работают над предоставлением Украине "исторической помощи". В "коалицию истребителей" для Украины в настоящее время вошли восемь стран, как пишут в ОП Украины. Речь идет уже не только о F-16.