В порту оккупированного города Бердянск прогремели мощные взрывы – известно, куда попали ВСУ

В порту временно оккупированного Бердянска прогремели взрывы. Украинские защитники попали по позициям россиян, об этом сообщила в комментарии Суспільному глава Бердянской ОВА Виктория Галицина.

В то же время представители оккупантов заявляют, что "жертв и разрушений нет".

Несколько ракет прилетело в порт. Также жители говорят, что летело и в сторону Косы. Но по предварительной информации ракету сбили.

Читайте также С прицелом на стратегически важные объекты. На России заявили об атаке украинских БПЛА

В Бердянской ОВА также рассказали, что, по предварительным данным, из порта "исчезают" корабли, которые недавно зашли для похищения украинских зерна и металла.