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В порту оккупированного города Бердянск прогремели мощные взрывы – известно, куда попали ВСУ

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Много дыма

В порту оккупированного города Бердянск прогремели мощные взрывы – известно, куда попали ВСУ

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В порту временно оккупированного Бердянска прогремели взрывы. Украинские защитники попали по позициям россиян, об этом сообщила в комментарии Суспільному глава Бердянской ОВА Виктория Галицина.

В то же время представители оккупантов заявляют, что "жертв и разрушений нет".

Несколько ракет прилетело в порт. Также жители говорят, что летело и в сторону Косы. Но по предварительной информации ракету сбили.

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В Бердянской ОВА также рассказали, что, по предварительным данным, из порта "исчезают" корабли, которые недавно зашли для похищения украинских зерна и металла.

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В статье: война с россией бавовна
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