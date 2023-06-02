В порту оккупированного города Бердянск прогремели мощные взрывы – известно, куда попали ВСУ
Много дыма
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В порту временно оккупированного Бердянска прогремели взрывы. Украинские защитники попали по позициям россиян, об этом сообщила в комментарии Суспільному глава Бердянской ОВА Виктория Галицина.
В то же время представители оккупантов заявляют, что "жертв и разрушений нет".
Несколько ракет прилетело в порт. Также жители говорят, что летело и в сторону Косы. Но по предварительной информации ракету сбили.
В Бердянской ОВА также рассказали, что, по предварительным данным, из порта "исчезают" корабли, которые недавно зашли для похищения украинских зерна и металла.
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