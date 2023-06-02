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Премьер Венгрии – против контрнаступления ВСУ, спецпредставитель Китая снова заговорил о переговорах

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Орбан много жаловался

Премьер Венгрии – против контрнаступления ВСУ, спецпредставитель Китая снова заговорил о переговорах

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что власти его страны "считают необходимым не допустить контрнаступления украинской армии". Он назвал проведение операции ВСУ "кровавой бойней". Он отметил, что "сторона, которая идет вперед, несет большие потери, чем обороняющаяся – Киев может потерять больше военных, чем Москва".

"Прежде чем украинцы начнут контратаку, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы достичь прекращения огня и начала мирных переговоров".

Орбан пожаловался, что ему трудно быть единственным премьер-министром в ЕС, который "выступает за мир", но он добавил, что "если ты венгр, ты должен отстаивать то, что правильно".

Европарламент принял резолюцию, в которой прямо поставил под сомнение, что Венгрия при ее нынешнем политическом курсе способна выполнять функции председателя Совета ЕС. В резолюции Европарламент "выражает серьезную обеспокоенность" в связи с тем, что Венгрия должна стать председателем Совета ЕС во второй половине 2024 года.

В то же время специальный посланник Китая по делам Евразии Ли Хуэй на брифинге выразил мнение, что ни Украина, ни Россия "плотно" не закрыли двери для переговоров, и в то же время добавил, что риски эскалации конфликта остаются высокими.

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В статье: война с россией переговоры Украины с рф Виктор Орбан контрнаступление Ли Хуэй
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Источник:
Reuters

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