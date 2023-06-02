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Сегодня отмечает День рождения защитник Динамо и сборной Украины Александр Караваев

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31 год

Сегодня отмечает День рождения защитник Динамо и сборной Украины Александр Караваев

Getty Images / Global Images Ukraine

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Александр Александрович Караваев родился 2 июня 1992 года в Херсоне. Украинский футболист, защитник и полузащитник киевского "Динамо" и национальной сборной Украины. Участник двух чемпионатов Европы (2016 и 2020).

Караваев – воспитанник донецкого "Шахтера". В начале карьеры на правах аренды выступал за "Шахтер-3", "Севастополь" и луганскую "Зарю", также у него был короткий период в турецком "Фенербахче", после которого его контракт "Заря" выкупила.

Читайте такжеКараваев интересен нескольким клубам из Европы и двум командам УПЛ

С луганской командой доходил до финала Кубка страны и брал бронзу УПЛ. С 2019-го и по сегодняшний день играет за "Динамо". С киевлянами Александр взял золото чемпионата, Кубок страны и Суперкубок. В сборную Караваева вызывают с 2015 года.

Отметим, что также сегодня День рождения отмечает экс-футболист "Атлетико", "Манчестер Сити" и "Барселоны" Серхио Агуэро:

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В статье: Александр Караваев Серхио Агуэро
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